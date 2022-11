PressFocus Na zdjęciu: Reece James

Graham Potter nie może skorzystać z ważnych zawodników w obronie. Chelsea jest przekonana, że problem z kontuzjami zniknie po mundialu.

Trener Chelsea ma ograniczone pole manewru w obronie

Graham Potter nie może skorzystać z Fofany, czy James’a

Sytuacja ma się poprawić jeszcze w tym roku

Chelsea pewna swego

Piłkarze Chelsea mają aktualnie drugiego szkoleniowca w sezonie 2022/2023. Graham Potter, który zastąpił na stanowisku Thomasa Tuchela, nie odmienił jednak drastycznie wyników The Blues. Ci raczej nie włączą się do wyścigu o mistrzostwo Anglii, ponieważ do liderującego Arsenalu tracą 13 punktów.

Graham Potter musi aktualnie skupić się na tym, aby awansować z Chelsea do następnej edycji Ligi Mistrzów. The Blues są teraz na ósmej lokacie. Być może stratę zaczną odrabiać po zaplanowanych na listopad i grudzień mistrzostwach świata. Wówczas londyńczycy mają być wzmocnieni po powrocie kontuzjowanych zawodników.

Opiekun Chelsea prawdopodobnie najbardziej czeka na to, aż wyzdrowieje Reece James, czyli jeden z ważniejszych zawodników w londyńskiej drużynie. Prawy defensor z powodu urazu pauzuje od połowy października. Wyłączony z gry jest też lewy obrońca, czyli Ben Chilwell. Anglika po raz ostatni oglądaliśmy w meczu 2 listopada. 5 października ostatni występ dla Chelsea zaliczył zaś kupiony latem Wesley Fofana. Każdy z tych trzech defensorów ma być dostępny dla Grahama Pottera już po mundialu. The Blues są przekonani, że Graham Potter będzie mógł z nich skorzystać 27 grudnia na starcie z Bournemouth. Powrót tej trójki byłby sporym wzmocnieniem dla angielskiego szkoleniowca, który przed mundialem poprowadzi jeszcze drużyną w starciu z Newcastle.

