Ważny krok w kierunku występów w Lidze Mistrzów zrobiła we wtorek Chelsea. Podopieczni Thomasa Tuchela na własnym stadionie pokonali 2:1 Leicester City i awansowali na trzecie miejsce w tabeli.

Rewanż za Puchar Anglii

Wtorkowe spotkanie, które rozgrywane było w ramach 37. kolejki Premier League, było również swego rodzaju rewanżem za finałowy mecz o Puchar Anglii. Rewanż na Leicester City chcieli wziąć piłkarze Chelsea, którzy w sobotę musieli uznać wyższość swojego przeciwnika. Wtorkowe spotkanie również miało dużą stawkę, bowiem Lisy wygrywając zapewniłyby sobie udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, podczas gdy The Blues walczyli o trzecie miejsce w tabeli.

Od początku meczu na murawie dominowali podopieczni Thomasa Tuchela. Do sytuacji strzeleckich dochodzili między innymi Ben Chilwell, N’Golo Kante, Mason Mount i Timo Werner. Po strzałach pierwszej trójki piłka mijała bramkę rywali, natomiast po uderzeniu ostatniego z nich wylądowała w siatce. Gol nie został jednak uznany, bowiem Niemiec zagrywał w tej sytuację piłkę ręką. W efekcie pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Dwie minuty po wznowieniu gry The Blues zdobyli upragnionego gola. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka dość przypadkowo odbiła się od stojącego przed bramką Antonio Ruedigera i wylądowała w siatce.

W 65. minucie prowadzący to spotkanie sędzia podyktował rzut karny dla Chelsea, po tym jak Wesley Fofana sfaulował we własnym polu karnym Wernera. Po chwili piłkę w bramce z jedenastu metrów umieścił niezawodny w tym elemencie Jorginho.

Podopieczni Brendana Rodgersa wcale nie zamierzali się jednak poddawać i w 76. minucie zdobyli kontaktowego gola. Świetny odbiór na połowie rywali zaliczył Wilfried Ndidi, a następnie dograł piłkę do Kelechiego Iheanacho. Napastnik Lisów pewnym strzałem ze środka pola karnego nie dał szans Mendy’emu. Było to jednak wszystko, na co było stać gości w tym meczu.

Dzięki tej wygranej Chelsea awansowała na trzecie miejsce w tabeli, ale nadal nie może być pewna miejsca w pierwszej czwórce tabeli na koniec sezonu.