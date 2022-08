PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

W ostatnim sobotnim spotkaniu 1. kolejki Premier League Chelsea pokonała Everton 1:0. Mecz do porywających nie należał, a jedynego gola w tym starciu zdobył z rzutu karnego w doliczony czasie gry pierwszej odsłony Jorginho.

Mecz Chelsea z Evertonem był rozgrywany w dość spokojnym tempie. The Blues praktycznie od pierwszych minut przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Podopieczni Thomasa Tuchela jednak nie potrafili zagrozić bramce rywala. Mimo kilku ciekawych akcji byli dalecy od objęcia prowadzenia.

W grze obu zespołów było mnóstwo niedokładności, gra była szarpana i często przerywana, w związku z czym do pierwszej połowy arbiter doliczył aż osiem minut. Gospodarze od czasu próbowali się odgryzać Chelsea, ale niewiele z tego wynikało.

The Blues dopięli swego dopiero tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą odsłonę spotkania. We własnym polu karnym nieprzepisowo zachował się Mina, który sfaulował rywala. Sędzia nie miał wątpliwości i wskazała na jedenasty metr. Do piłki podszedł Jorginho, który nie dał żadnych szans bramkarzowi gospodarzy.

Druga część spotkania również nie przyniosła zbyt wielu emocji. Chelsea cofnęła się do defensywy wyczekując na to, co zrobią gospodarze. Everton jednak nie miał argumentów, aby stworzyć realne zagrożenie pod bramką Mendy’ego, przez co na boisku zrobiła się nieco patowa sytuacja.

W 75. minucie na boisku pojawił się debiutujący w Chelsea Marc Cucurella, który zastąpił innego debiutanta Kalidou Koulibaly’ego. Były gracz Brighton wniósł trochę ożywienia w poczynania podopiecznych Tuchela i stworzył znakomitą sytuacją Sterlingowi, który jednak nie zdołał umieścić futbolówki w siatce.

Ostatecznie mecz skończył się zwycięstwem Chelsea 1:0. Triumf choć zasłużony, nie został wywalczony w dobrym stylu.