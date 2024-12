Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Fofana doznał kontuzji uda, Maresca przekazał fatalne wieści dla Chelsea

Chelsea od początku sezonu radzi sobie bardzo dobrze w rozgrywkach Premier League. Enzo Maresca bardzo szybko poprawił wyniki zespołu, co odzwierciedla 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 25 punktów po 13. kolejkach. W weekend The Blues przed własną publicznością dopisali do swojego dorobku kolejne zwycięstwo. Tym razem rozprawili się z Aston Villą, wygrywając (3:0).

Losy meczu rozstrzygnęły się tak naprawdę już w pierwszej połowie. Na początku spotkania na listę strzelców wpisał się Nicolas Jackson, a później wynik podwyższył Enzo Fernandez. W końcówce meczu decydujący cios, który posłał The Villans na deski zadał Cole Palmer.

Komplet punktów został okupiony przez Chelsea urazem jednego z kluczowych zawodników. W 60. minucie murawę opuścił Wesley Fofana. Jego miejsce na boisku zajął inny Francuz – Benoit Badiashile. Na konferencji prasowej Enzo Maresca, czyli opiekun The Blues potwierdził, że środkowy obrońca doznał urazu uda. Ze względu na kontuzję prawdopodobnie w tym roku nie pojawi się już na boisku. Do gry ma wrócić za ok. cztery lub pięć tygodni.

Fofana w tym sezonie rozegrał w barwach Chelsea 12 spotkań w Premier League. Opuścił tylko konfrontację z Liverpoolem w 8. kolejce ze względu na zawieszenie za nadmiar żółtych kartek. Do zespołu ze stolicy Anglii przeniósł się latem 2022 roku z Leicester City za 80 mln euro.