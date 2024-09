Chelsea prowadzi kluczowe rozmowy. Możliwa historyczna zmiana

Chelsea występuje na Stamford Bridge od momentu założenia klubu, a więc od 1905 roku Jednak za jakiś czas może się to zmienić. Guardian Sport informuje o trwających rozmowach.

Chelsea opuści Stamford Bridge?

Todd Boehly przejął rządy w Londynie w czerwcu 2022 roku. Od tego momentu w Chelsea zaszły ogromne zmiany. Chociaż obecnie Amerykanin rozważa… sprzedaż swoich udziałów, to nawet jego odejście ze stołecznej ekipy nie zatrzyma trwającego procesu. The Blues cały czas chcą się rozwijać. W tym celu prowadzą rozmowy, które mogą mieć historyczne znaczenie.

Guardian Sport twierdzi, że Chelsea rozważa opuszczenie Stamford Bridge. Londyńczycy są świadomi tego, że pojemność obecnego obiektu nie jest wystarczająca. Stadion przy Fulham Road może pomieścić niecałe 42 tysiące fanów, co utrudnia rywalizację z takimi zespołami, jak Manchester United, Arsenal czy Tottenham.

Nowy stadion miałby zostać wybudowany w dzielnicy Earls Court. Jeżeli Chelsea faktycznie zdecyduje się opuścić Stamford Bridge, to i tak nie wydarzy się to wcześniej niż za kilka lat. Przykładowo, Everton Stadium, a więc arena o pojemności prawie 53 tysięcy, która zastąpi Goodison Park, powstanie w ciągu czterech lat. The Blues liczą na większą pojemność, więc możemy przyjąć dłuższy czas budowy.

