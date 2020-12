Chelsea ponownie zawiodła. Ekipa Lamparda bez punktów

Trzeciej w tym sezonie, a drugiej z rzędu ligowej porażki doznała we wtorek Chelsea. Podopieczni Franka Lamparda tym razem musieli uznać na wyjeździe wyższość Wolverhamptonu Wanderers, który dzięki trafieniu Pedro Neto w doliczonym czasie gry wygrał 2:1.

Chelsea do meczu na Molineux Stadium przystępowała z nadzieją na zrehabilitowanie się za ostatnią porażkę 0:1 z Evertonem. Na przełamanie liczył również Wolverhampton. Wilki w ostatnich dwóch kolejkach Premier League musiały uznać wyższość Liverpoolu (0:4) i Aston Villi (0:1).

W pierwszej połowie nie obejrzeliśmy ani jednego gola, choć obie drużyny miały swoje sytuacje do jego zdobycia. W 22. minucie groźnie na bramkę Chelsea uderzał Pedro Neto, ale na wysokości zadania stanął Edouard Mendy. Z kolei pod bramką Wilków najgroźniej było w 45. minucie. Po strzale głową Kurta Zoumy piłka trafiła w obramowanie bramki.

Pierwszego gola spotkania doczekaliśmy się cztery minuty po przerwie. Drugie trafienie w obecnych rozgrywkach na swoje konto zapisał Olivier Giroud, który wykorzystał w tej sytuacji dogranie Bena Chilwella. The Blues po objęciu prowadzenia nie poszli jednak za ciosem. Zamiast tego oddali pole gospodarzom, którzy konsekwentnie szukali okazji do odpowiedzi.

W 66. minucie podopiecznym Nuno Santo udało się doprowadzić do wyrównania. Mendy’ego do kapitulacji zmusił w tej sytuacji Daniel Podence. Wynik 1:1 długo nie ulegał zmianie i wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów. Tak się jednak nie stało i tylko jedna drużyna miała powody do radości po końcowym gwizdku sędziego.

W piątej minucie doliczonego czasu gry szalę zwycięstwa na stronę gospodarzy przechylił Pedro Neto, który wykorzystał podanie Vitinho. Tym samym gospodarze mogli cieszyć się z szóstego zwycięstwa w tym sezonie, które pozwoliło przesunąć się im na dziewiąte miejsce w tabeli.