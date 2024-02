Chelsea w ostatnich dwóch latach miała aż czterech różnych trenerów. Z ostatnich informacji, które przekazał Nicolo Schira wynika, że w Londynie znowu może dojść do zmiany szkoleniowca. The Blues obserwują Roberto De Zerbi'ego pod kątem nowego sezonu.

Imago / Ashley Western Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Chelsea rozważa po sezonie zmianę szkoleniowca

Mauricio Pochettino nie poprawił wyników zespołu

The Blues rozważają zatrudnienie Roberto De Zerbi’ego

Roberto De Zerbi obserwowany przez Chelsea

Chelsea przed rozpoczęciem sezonu zdecydowała się na zmianę szkoleniowca. Frank Lampard, który tymczasowo przez trzy miesiące prowadził zespół The Blues został zastąpiony na stanowisku przez Mauricio Pochettino. Choć od rozpoczęcia pracy przez Argentyńczyka minęło zaledwie kilka miesięcy, to klub ze Stamford Bridge ponownie rozważa zmianę trenera.

Włoski dziennikarz Nicolo Schira przekazał, że Chelsea monitoruje Roberto De Zerbiego w kontekście zatrudnienia go od nowego sezonu. Wpływ na taką decyzję klubu ma przede wszystkim fakt, że obecny szkoleniowiec nie poprawił sytuacji drużyny. The Blues w Premier League notują drugi z rzędu rozczarowujący sezon. Na dodatek w niedziele przegrali finał Pucharu Ligi Angielskiej, który był szansą, aby uzyskać awans do europejskich pucharów w przyszłym sezonie.

Roberto De Zerbi to postać bardzo dobrze znana w lidze angielskiej. Od sezonu 2022/2023 jest szkoleniowcem Brighton, gdzie za swoją pracę zbiera doskonałe recenzje. Co więcej, jego nazwisko łączone jest również w kontekście pracy z FC Barceloną czy Liverpoolem. Aktualnie Mewy pod jego batutą zajmują 7. miejsce w lidze z dorobkiem 39 punktów.