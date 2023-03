Źródło: The Telegraph

Chelsea w trakcie zimowego okna transferowego wzmocniła się niezwykle. Tymczasem latem z klubu może odejść nawet 10 zawodników. Informacje w tej sprawie podaje The Telegraph.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea nie tak dawno pozyskiwała na potęge nowych zawodników

The Telegraph sugeruje, że latem wajcha może zostać odwrócona

Z klubem z Londynu może rozstać się nawet 10 graczy

Chelsea przed kolejnymi zmianami kadrowymi?

Chelsea po wzmocnieniach składu miała włączyć się do gry o najwyższe cele. Plan na razie nie wypalił. Londyński team aktualnie plasuje się na 10. pozycji w tabeli, tracąc osiem oczek do piątego Liverpoolu.

The Telegraph podaje natomiast, że w ekipie ze Stamford Bridge latem może dojść do ogromnych zmian personalnych. Wydaje się, że przesądzone jest odejście Pierre’a-Emericka Aubameyanga, na którego nie stawia Graham Potter. Rozstabnie z Gabońskim może nie być jednak jedynym.

Długoterminowa przyszłość w klubie jest niepewna także względem takich graczy jak: Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Kai Havertz, Edouard Mendy, Mason Mount, Mateo Kovacić, Ruben Loftus-Cheek, Conor Gallagher, czy Trevo Chaloby i Denis Zakaria.

Godne uwagi jest także to, że Inter Mediolan wciąż nie zdecydował o tym, że zatrzyma Romelu Lukaku. Belg został wypożyczony do mediolańskiej ekipy tylko do końca sezonu.

