Enzo Maresca wprost o Chelsea. “Nie ma co do tego wątpliwości”

Chelsea w meczu 10. kolejki Premier League zremisowała z Manchesterem United (1:1). Tymczasem potencjał drużyny z Londynu ocenił menedżer The Bkues cytowany przez stronę kluby.

Enzo Maresca o potencjale Chelsea

Chelsea w tej kampanii koncentruje się na grze o awans do Ligi Mistrzów. Aktualnie w tabeli ligi angielskiej zespół z Londynu plasuje się na czwartej pozycji, mając 18 punktów na koncie. Do lidera rozgrywek stołeczna ekipa traci siedem oczek. Tymczasem po starciu z Manchesterem United na odważną wypowiedź pozwolił sobie opiekun ekipy z Londynu.

– Myślę, że mam jeden z najlepszych składów w Premier League. Nie ma co do tego wątpliwości, a Moi Caicedo jest jednym z naszych najważniejszych zawodników. Jestem zakochany w naszym składzie, ponieważ jest bardzo dobry – rzekł Enzo Maresca cytowany przez oficjalną stroną internetową klubu z Premier League.

– Moim zdaniem mamy jeden z najlepszych składów w Premier League, ale jak mówiłem wiele razy, sam talent nie wystarczy. Wymaga się od nas więcej, ale zmierzamy we właściwym kierunku – przekonywał Włoch.

Swoje kolejne spotkanie Chelsea rozegra już w czwartek z Noah. Z kolei tuż przed reprezentacyjną przerwa na Stamford Bridge odbędzie się hit Premier League, w którym The Blues zmierzą się z Arsenalem. Gospodarze będą chcieli rewanżować się Kanonierom za przegraną z kwietnia tego roku, gdy Arsenal rozbił Chelsea (5:0). The Blues ostatnie zwycięstwo derbowe z The Gunners zaliczyli w sierpniu 2021 roku (2:0).

