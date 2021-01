Chelsea darzy zaufaniem Lamparda. Media jednak kreują kandydatów na następcę

Chelsea FC jak na razie nie ma w planie zwalniania Franka Lapmarda ze stanowiska menedżera, czytamy na łamach The Independent. Sytuacja może jednak ulec zmianie, jeśli nie nastąpi poprawa wyników The Blues. Grono kandydatów do zastąpienia Anglika według mediów jest liczne.

Chelsea FC w trakcie minionego weekendu przegrała 1:3 z Manchesterem City. Tym samym ekipa z zachodniego Londynu zaliczyła cztery porażki w ostatnich sześciu spotkaniach. Frank Lampard legitymuje się jak na razie najgorszym bilansem meczów wśród trenerów Chelsea w erze Romana Abramowicza.

W związku z powyższym media zaczynają spekulować, kto mógłby zastąpić 42-latka. Na liście kandydatów wymienia się takich szkoleniowców jak: Thomasa Tuchela, Massimiliano Allegriego, Brendana Rodgersa, czy Ralpha Hasenhuttla. Wydaje się, że z wymienionej czwórki zostałby wyłoniony następca Lamparda.

Godne uwagi jest natomiast to, że londyński klub słynie z tego, że nie podejmuje się w nim pochopnych decyzji. Przekonali się o tym na własnej skórze trenerzy, którzy pracowali w Chelsea w przeszłości. Mowa między innymi o Antonio Conte, Andre Villasie-Boasie, czy Maurizio Sarrim.

Lampard na minie. Jak Anglik poradzi sobie z presją?

Nie zmienia to jednak faktu, że aktualny opiekun The Blues ma sporo problemów do rozwiązania, jeśli chce utrzymać swoją posadę. Jednym z zarzutów, którzy jest skierowany w Lamparda, jest to, że piłkarze są zdezorientowani, nie wiedząc, jak mają grać. Brakuje im jasnego przekazu.

Opiekun londyńczyków sprawia też wrażenie, jakby sam nie wiedział, jakim potencjałem ludzkim dysponuje w zespole. Wygląda na to, że nie wie, jak w najlepszy możliwy sposób wykorzystać zawodników, których ma do swojej dyspozycji. Władze klubu są już podobno zaniepokojone sytuacją. Niemniej darzą Lamparda dużym kredytem zaufania, mając w pamięci to, co zawodnik osiągnął z Chelsea jako zawodnik.

Londyński team plasuje się aktualnie na 9. miejscu w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 26 punktów na koncie. Do pierwszego Liverpoolu FC stołeczny team traci siedem oczek. W najbliższą niedzielę Chelsea rozegra mecz z Morecambe FC w ramach Pucharu Anglii. Później drużyną Lamparda czekają potyczki z Fulham FC, Leicester City, Wolves i Burnley.