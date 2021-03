Chelsea chce zatrzymać Ruedigera na dłużej w klubie

Chelsea FC nie zamierza ryzykować ewentualnego rozstanie z Antonio Ruedigerem na zasadzie wolnego transferu. Według najnowszych doniesień angielskich mediów zawodnik może wkrótce podpisać nową umowę z klubem z Londynu.

Zmiana decyzja w sprawie reprezentanta Niemiec

Chelsea FC jeszcze niedawno wydawało się, że straci niemieckiego obrońcę. Od momentu, gdy stery nad zespołem ze Stamford Bridge objął jednak Thomas Tuchel, to sytuacja Antonio Ruedigera uległa zmianie. Od momentu, gdy Chelsea zmieniła menedżera, rozegrała 12 spotkań, z czego w 10 zachowała czyste konto. W ośmiu z tych meczów zagrał niemiecki defensor.

Obecna umowa Ruedigera z Chelsea obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Niemniej sternicy The Blues mają plan, aby parafować nowy kontrakt z zawodnikiem. Jest to o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno, gdy stery nad zespołem trzymał Frank Lampard, to Niemiec otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

28-latek kluczową postacią w talii Tuchela

Daily Mail przekonuje na swoich łamach, że temat przyszłości Ruedigera w Chelsea miał być omawiany po Euro, gdy byłoby jasne, jak zawodnik spisałby się na najważniejszej imprezie piłkarskiej roku. Wygląda jednak na to, że stanowisko sternicy londyńskiego klubu uległo zmianie. Tym samym Chelsea chce jak najszybciej załatwić sprawę nowego kontraktu zawodnika.

W trakcie trwającej kampanii Ruediger wystąpił łącznie w 20 spotkaniach. Do ekipy z Premier League trafił w 2017 roku z Romy za 35 milionów euro. 28-latek legitymuje się też 37 spotkaniami w drużynie narodowej. Debiut w reprezentacji Niemiec zawodnik zaliczył w maju 2014 roku.

