Chelsea ruszy po napastnika. Gotowa wyłożyć 90 milionów

Chelsea zainteresowana Mitomą z Brighton

Chelsea w ostatnim czasie zapewnia swoim kibicom huśtawkę nastrojów w Premier League. Po porażkach przychodzą zwycięstwa The Blues i tak jest od jakiegoś czasu. Tym samym ekipa z Londynu nie do końca sobie radzi. Władze klubu jednocześnie analizują rynek pod kątem wzmocnień w ofensywie. Wieściami w tej sprawie podzielił się serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że na radarze ekipy ze Stamford Bridge znalazł się Kaoru Mitoma. 26-letni reprezentant Japonii to zawodnik, który w Brighton w tym sezonie zbiera pozytywne opinie na temat swojej gry. Chociaż rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 45 milionów euro, to Chelsea może być do tego stopnia zdeterminowana, aby pozyskać zawodnika, że może wyłożyć nawet 90 milionów euro za niego. To jasno może obrazować podziw, jakim darzy piłkarza stołeczny klub.

Mitoma trafił do ekipy z Amex Stadium w sierpniu 2021 roku. Przedstawiciel ligi angielskiej wyłożył na transakcję trzy miliony euro. W tym sezonie Japończyk rozegrał jak na razie 28 spotkań, notując w nich siedem trafień i trzy kluczowe podania. Aktualny kontrakt Mitomy z Brighton obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Zawodnik mógłby być ciekawą alternatywą dla Jadona Sancho w Chelsea, który w tej kampanii w 23 występach zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst.