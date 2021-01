Właściciel Chelsea Roman Abramowicz rozważa sprowadzenie do klubu byłego menedżera zespołu Avrama Granta. Jak informuje Sky Sports 65-letni szkoleniowiec z Izraela miałby dołączyć do sztabu szkoleniowego, którego szefem jest Frank Lampard.

Chelsea w obecnym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań i zajmuje obecnie dopiero dziewiąte miejsce w tabeli. Z sześciu ostatnich ligowych spotkań The Blues wygrali zaledwie jedno.

W wyjściu z kryzysu londyńskiemu klubowi miałby właśnie pomóc Grant, który na Stamford Bridge pracował już w różnych rolach w latach 2007-2008. Zdaniem rosyjskiego miliardera duże doświadczenie Granta mogłoby stanowić nieocenione wsparcie dla Lamparda i pozostałych jego współpracowników.

Sam Izraelczyk wyraził ostatnio poparcie dla Lamparda. Zaapelował także do Abramowicza o danie obecnemu szkoleniowcowi czasu na to, aby udowodnił wątpiącym w jego pracę, że się mylą.

– O obecnej sytuacji mogę powiedzieć tylko to: musisz być silny, kiedy sprawy nie toczą się dobrze. Kiedy wszystko idzie dobrze, każdy jest geniuszem i wie, co ma robić. W takiej sytuacji trzeba jednak szukać rozwiązań i pokazywać swój charakter – mówił Grant.

– To, co mogę powiedzieć Frankowi i innym w klubie, to być cierpliwym. Nie można również tracić ducha walki, nawet kiedy wszystko idzie dobrze. Po drugie nie można stracić tego, co ma się tutaj w głowie. Trzeba myśleć i szukać rozwiązań. Jeżeli to zrobisz, wszystko będzie w porządku, ponieważ jest tam jakość i potencjał, jaki był w moich czasach – dodał doświadczony szkoleniowiec.

Chelsea zajmuje obecnie dziesiąte miejsce w tabeli Premier League. W 17 dotychczasowych spotkaniach The Blues zdobyli 26 punktów. Do prowadzącego obecnie Liverpoolu tracą siedem punktów. Najbliższe ligowe spotkanie drużyna Franka Lamparda rozegra w najbliższą sobotę (16 stycznia). Na Craven Cottage zmierzy się z miejscowym Fulham.



