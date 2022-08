fot. PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro zostanie nowym zawodnikiem Man Utd. Brazylijczyk jednak nie zadebiutuje w poniedziałkowym szlagierze Premier League przeciwko Liverpoolowi, podaje The Athletic.

Casemiro nie będzie mógł zagrać w poniedziałkowym starciu z Liverpoolem

Informacje na temat Brazylijczyka pojawiły się w The Athletic

Wszystko wskazuje na to, że pierwsze spotkanie w nowym zespole 30-latek zaliczy przeciwko Southampton

Casemiro zacznie nowy etap w karierze od starcia ze Świętymi

Casemiro jest na ostatniej prostej przeprowadzki z Realu Madryt do Man Utd. Klub z Old Trafford zdążył już powiadomić, że osiągnął porozumienia z władzami Królewskich w sprawie pozyskania Brazylijczyka.

Chociaż transakcja z udziałem 30-letniego pomocnika jest przesądzona, to okazuje się, że Casemiro nie będzie mógł wystąpić w starciu Man Utd z Liverpoolem. The Athletic ujawniło, że Brazylijczyk mógłby zagrać przeciwko The Reds, gdyby klub z Old Trafford zarejestrował go w piątek przed południem, a to nie było jeszcze możliwe.

⚪️ CASEMIRO SE DESPIDE DEL REAL MADRID ⚪️



👋 El próximo lunes a las 11:30 habrá un homenaje al jugador en Valdebebas.



🫂 FLORENTINO PÉREZ estará presente en el acto. pic.twitter.com/FhQrCF5Vi2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2022

W związku z powyższym Casemiro okazję do debiutu w nowym zespole będzie miał prawdopodobnie w kolejnym spotkaniu. Wówczas rywalem Czerwonych Diabłów będzie Southampton, a spotkanie odbędzie się 27 sierpnia.

Z kolei w najbliższy poniedziałek według wieści El Chiringuito brazylijski piłkarz ma wziąć udział w ceremonii pożegnania z Realem Madryt. Casemiro rozstaje się z klubem, do którego trafił w 2012 roku (z przerwą w sezonie 2014/2015 na występy w FC Porto. Brazylijczyk wygrywał z Królewskimi przede wszystkim pięć razy Ligę Mistrzów i trzykrotnie mistrzostwo La Liga.

