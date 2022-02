Kluczowy piłkarz Manchesteru City z nową umową

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi i Joao Cancelo

Joao Cancelo zdecydował się związać swoją przyszłość z Manchesterem City i we wtorek podpisał nowy kontrakt z klubem. Dotychczasowa umowa 27-letniego Portugalczyka została przedłużona o dwa lata i będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku.

Joao Cancelo to jeden z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Josepa Guardiolę

27-letni piłkarz zdecydował się związać z klubem na kolejne lata

Do tej pory w barwach Manchesteru City rozegrał już ponad 100 spotkań we wszystkich rozgrywkach

Cancelo podpisał nowy kontrakt

– Manchester City to fantastyczny klub, więc jestem niesamowicie szczęśliwy z podpisania nowej umowy. Zawodnicy City mają wszystko, czego potrzebują, aby pokazać swój pełny potencjał. Mamy tutaj niesamowite obiekty, światowej klasy kolegów z drużyny i niesamowitego menedżera. Nie ma lepszego miejsca do gry w piłkę nożną, praca tutaj to przyjemność – powiedział Cancelo, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Jest jeszcze wiele rzeczy, które chciałby osiągnąć przed zakończeniem mojej kariery, a Manchester City oferuje mi najlepszą szansę na spełnienie moich ambicji. Nowy kontrakt sprawia, że mogę teraz skupić się na poprawie mojej gry i zdobywaniu kolejnych trofeów z tym zespołem – dodał Portugalczyk.

Zadowolenia z podpisania nowej umowy z zawodnikiem nie kryje również dyrektor klubu Txiki Begiristian. – Joao to profesjonalista najwyższej klasy. On absolutnie kocha piłkę nożną i każdego dnia dąży do tego, aby być lepszym. Wyznacza naprawdę wysokie standardy, a każdy młody zawodnik powinien go obserwować, jeśli chce mieć wzór pozwalający na osiągnięcie sukcesu – powiedział Begiristain.

– Ma nie tylko niesamowity talent, ale także doskonale poświęca się temu sportowi. To dlatego jest w stanie rozegrać tak wiele spotkań na tak wysokim poziomie. Jego regularność w ciągu ostatnich dwóch sezonów była niesamowita – dodał.

Cancelo jest zawodnikiem Manchesteru City od sierpnia 2019 roku, kiedy za 65 milionów euro przeniósł się na Etihad Stadium z Juventusu. Od tamtej pory 27-latek rozegrał w drużynie Josepa Guardioli 106 spotkań, zdobył siedem goli i zaliczył 14 asyst.

