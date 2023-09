IMAGO / Steven Paston Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino objął Chelsea przed sezonem 2023/2024

Były trener Tottenhamu miał odmienić grę The Blues

Pod jego wodzą drużyna nie prezentuje się lepiej

Były podopieczny zdradził, jakie mogą być tego powody

Lennon: Pochettino przesadził z treningami w Chelsea

Kibice Chelsea zupełnie inaczej wyobrażali sobie początek pracy Mauricio Pochettino na Stamford Bridge. Do tej pory szkoleniowiec nie zdołał okiełznać szerokiej kadry The Blues i notuje rozczarowujące wyniki. Aaron Lennon, były zawodnik Tottenhamu i podopieczny Argentyńczyka, wskazał, co może być tego przyczyną.

– Jeśli spojrzysz na listę kontuzji, faktycznie na nią spojrzałem i pomyślałem o metodach treningowych Pochettino. Zmienia harmonogram treningów. Zrobił to, kiedy przyszedł do Spurs. Na początku niektórzy z naszych zawodników mieli problemy, ponieważ było to zupełnie inne obciążenie i być może to odgrywało pewną rolę – skomentował Lennon.