Źródło: The Mirror

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Chelsea

Roman Abramowicz powoli kończy swoją przygodę właściciela Chelsea. Fani The Blues wiele zawdzięczają rosyjskiemu biznesmenowi, a efektem tego są wyrazy sympatii przekazywane przez nich w trakcie meczów z udziałem Chelsea. Stanowisko w sprawie przedstawił rzecznik premiera Wielkiej Brytanii.

Kończy się era Romana Abramowicza w Chelsea

Kibice The Blues nie do końca potrafią pogodzić się z okolicznościami, które mają miejsce

Stanowisko w sprawie przedstawił rzecznik premiera Wielkiej Brytanii – Borisa Johnsona

Chelsea niebawem bez Abramowicza

Roman Abramowicz prawdopodobnie wkrótce sprzeda Chelsea. Chętnych na zakup klubu z Londynu nie brakuje. Sporo kontrowersji wywołują natomiast manifestacje wdzięczności względem Rosjanina ze strony kibiców The Blues. W końcu głos w sprawie wyraził rzecznik Borisa Johnsona.

– Dostrzegamy siłę uczuć, która pojawiają się w klubie osoby objętej sankcjami, ale to nie usprawiedliwia zachowania, które jest obecnie zdecydowanie nieodpowiednie. Myślę, że ludzie mogą okazać pasję i wsparcie swojemu klubowi bez konieczności robienia tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o sprzedaż klubu, rozważymy wniosek o licencję, która pozwoli na to w odpowiednich okolicznościach – przekazał rzecznik premiera Wielkiej Brytanii cytowany przez The Mirror.

Roman Abramowicz kupił Chelsea w 2003 roku. Od tamtej poty ekipa z Londynu wygrała między innymi dwa razy Ligę Mistrzów i raz Ligę Europy. The Blues pięć razy wygrali również mistrzostwo Anglii. Ponadto na koncie londyńczyków są też trzy Puchary Ligi Angielskiej i Klubowe Mistrzostwo Świata.

Czytaj więcej: Saudyjczycy z dużą ofertą kupna Chelsea Londyn