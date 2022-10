Pressfocus Na zdjęciu: Douglas Luiz

W piątek Aston Villa przekazała bardzo dobrą dla kibiców wiadomość. Klub doszedł do porozumienia z Douglasem Luizem w sprawie przedłużenie kontraktu. Brazylijczyk pozostanie zatem na dłużej w zespole.

Douglas Luiz latem był kuszony przez Arsenal, jednak do transferu nie doszło

Brazylijczyk otrzymał od Aston Villi atrakcyjną ofertę przedłużenia kontraktu

W piątek klub poinformował oficjalnie o parafowaniu przez pomocnika nowej umowy

Kluczowy element środka pola The Villans pozostanie na miejscu

Douglas Luiz jeszcze przed sezonem postrzegany był przez Stevena Gerrarda jako kluczowy dla swojego projektu element. Dlatego też kibice byli mocno zmartwieni, gdy próbę pozyskania pomocnika podjął w ostatni dzień okienka transferowego Arsenal. Doszło do oficjalnych negocjacji, jednak temat transferu upadł, a Brazylijczyk pozostał na Villa Park.

Klub chcąc zabezpieczyć się przed ewentualną utratą utalentowanego pomocnika, postanowił jak najszybciej przedłużyć z nim kontrakt. Sztab szkoleniowy zdawał sobie sprawę, że Aston Villi nie stać na utratę tak ważnego zawodnika, dlatego zaproponowano mu wyjątkowo atrakcyjne warunki. W piątek klub poinformował oficjalnie o przedłużeniu kontraktu z Douglasem Luizem.

Brazylijczyk podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku, co wyklucza definitywnie jego odejście z Aston Villi w najbliższym czasie. Choć Douglas Luiz był zainteresowany przeprowadzką do Arsenalu, zdecydował, że dla jego kariery lepsze będzie pozostanie w The Villans i dalsza praca pod okiem Gerrarda.