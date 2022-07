PressFocus Na zdjęciu: Sven Botman

Newcastle United oficjalnie potwierdziło transfer Svena Botmana. O przeprowadzce Holendra z Lille na St. James’ Park było wiadomo już od kilku dni. Na początku tygodnia poinformował o tym między innymi Fabrizio Romano.

Sven Botman został oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Newcastle United

Holender podpisał pięcioletni kontrakt

22-letni obrońca ma na swoim koncie między innymi mistrzostwo Ligue 1

Sven Botman dołączył do Newcastle United

Sven Botman podpisał z Newcastle United pięcioletni kontrakt. O 22-letniego defensora zabiegało kilka europejskich klubów, w tym mistrz Włoch, AC Milan. Holender podczas swojego dwuletniego pobytu we Francji wygrał z Lille mistrzostwo ligi.

Botman ukończył słynną akademię w Ajaksu Amsterdam, zanim – po wypożyczeniu z Heerenveen – dołączył do Lille, gdzie grał w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Był kapitanem reprezentacji Holandii do lat 21, a po raz pierwszy został powołany do dorosłej drużyny narodowej w listopadzie 2020 roku.

Lewonożny środkowy obrońca został trzecim wzmocnieniem drużyny Eddiego Howe’a tego lata po wcześniej już przybyciu do klubu Matta Targetta i Nicka Pope’a.

– Jestem naprawdę szczęśliwy i zachwycony. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia tej nowej przygody. Podpisanie kontraktu z Newcastle United to najlepszy dzień w moim życiu. To dzień, na który ciężko pracowałem i jestem bardzo podekscytowany – powiedział Botman podczas oficjalnej prezentacji.

– Newcastle przedstawiło długoterminowy plan rozwoju zarówno dla mnie, jak i drużyny. Chcą wejść na szczyt Premier League, najsilniejszej ligi świata. Cały pakiet jest po prostu idealny. Nie mogę się teraz doczekać do spotkania z fanami, a także z moimi nowymi kolegami z zespołu – dodał Holender.

Transfer skomentował także menedżer Srok, Eddie Howe. – Cieszę się, że Sven do nas dołącza. Jest bardzo dobry technicznie i fizycznie oraz ma odpowiednie nastawienie. W wieku 22 lat ma już solidne doświadczenie na najwyższym poziomie, ale jest też w świetnym wieku, by rozwijać się z tym zespołem. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł z nim pracować i zobaczyć go z nowymi kolegami z zespołu.

