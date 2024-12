Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Bernardo Silva może liczyć na nowy kontrakt

W najbliższych miesiącach może dojść do wielu zmian w składzie Manchesteru City. Ekipa prowadzona przez Pepa Guardiolę zawodzi bowiem w obecnym sezonie, co na pewno będzie miało swoje konsekwencje. Jednym z nielicznych zawodników, który nie musi martwić się o swoją przyszłość, jest bez wątpienia Bernardo Silva. Ofensywny pomocnik może liczyć na ofertę nowego kontraktu – przekonuje hiszpański portal “Fichajes.net”.

Aktualna umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, a nowe porozumienie zakładałoby przedłużenie współpracy o kolejny rok lub nawet dwa lata. W przeszłości ofensywny pomocnik był kilkukrotnie kuszony przez europejskich gigantów, a jego nazwisko najczęściej pojawiało się w kontekście ewentualnej przeprowadzki do Barcelony. Jednak doświadczony piłkarz ostatecznie odmówił Dumie Katalonii, po drodze odrzucając także Paris Saint-Germain.

Wszystko wskazuje na to, że Bernardo Silva zwiąże swoją najbliższą przyszłość z Manchesterem City, gdzie jest szczęśliwy. Pep Guardiola uwielbia 98-krotnego reprezentanta Portugalii, uważa go za kluczowego zawodnika w swojej drużynie i nie wyobraża sobie odejścia 30-latka. Wychowanek Benfiki Lizbona z powodzeniem występuje w barwach zespołu The Citizens od lipca 2017 roku, gdy przeniósł się na Etihad Stadium za około 50 milionów euro z AS Monaco.