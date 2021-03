Beniaminek zatrzymał Chelsea, bez bramek na Elland Road

Leeds zremisował bezbramkowo z Chelsea w sobotnim meczu 28. kolejki Premier League. Dla beniaminka jest to pierwszy podział punktów od listopada. The Blues przedłużyli swoją serię spotkań bez porażki do trzynastu. W 79. minucie na placu gry pojawił się Mateusz Klich.

Akcje są, bramek nie ma

W pierwszej połowie zdecydowanie lepszym zespołem była londyńska Chelsea. Goście stworzyli sobie dużo okazji pod bramką Leeds, a część strzałów kierowana była w światło bramki. Już w 7. minucie golkipera próbował pokonać Kai Havertz, ale uderzenie Niemca łatwo wybronił Illan Meslier.

W 16. minucie groźny strzał oddał Tyler Roberts, ale Chelsea miała dużo szczęścia i uniknęła utraty bramki. Kai Havertz po raz kolejny próbował zaskoczyć bramkarza w doliczonym czasie gry. Oddał wtedy dobry strzał w stronę prawego słupka, ale golkiper ponownie był czujny, dlatego do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis.

Mecz stał się zdecydowanie bardziej wyrównany w drugiej połowie. Już chwilę po wznowieniu gry po raz kolejny na listę strzelców próbował się wpisać Havertz, ale uderzeniem Niemca ponownie zostało zatrzymane przez świetnie interweniującego golkpiera. W 55. minucie doskonałą sytuację zepsuł Raphinha.

Obie drużyny miały potem problem, aby poważnie zagrozić bramce przeciwnika, dlatego rywalizacja zakończyła się bezbramkowym remisem. Czynny udział w spotkaniu brał Mateusz Klich, który na placu gry pojawił się w 79. minucie, zmieniając Rodrigo. Dla The Blues jest to trzynasty mecz z rzędu bez porażki. W następnej kolejce Premier League Leeds zmierzy się z Fulhamem, a Chelsea podejmie West Brom.