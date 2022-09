PressFocus Na zdjęciu: Diogo Jota

Liverpool nadal boryka się ze sporymi problemami kadrowymi. Media informują, że w sobotnich derbach z Evertonem nie zdolnych do gry jest aż siedmiu graczy The Reds. Pierwszy gwizdek arbitra 3 września o godzinie 13:30.

Liverpool wciąż ma spore problemy kadrowe

W meczu z Evertonem nie wystąpi aż siedmiu graczy The Reds

Początek sobotnich derbów Liverpoolu o godzinie 13:30

Jurgen Klopp ma spory problem z wybraniem optymalnego składu

Liverpool od początku sezonu zmaga się ze sporymi problemami kadrowymi. The Reds w ostatniej chwili pozyskali z Juventusu Arthura Melo, który ma być lekarstwem na fatalną sytuację kadrową drużyny z Anfield Road. Brazylijczyk jest jednak w klubie niespełna 48 godzin, dlatego wydaje się wielce prawdopodobne, że w meczu z Evertonem go nie zobaczymy lub ewentualnie pojawi się w końcówce spotkania. Należy bowiem wziąć też pod uwagę, że pomocnik nie rozegrał w tym sezonie ani minuty w barwach Starej Damy.

Jordan Henderson doznał kontuzji ścięgna udowego w dramatycznym wygranym 2:1 meczu z Newcastle United wcześniej w środę. Liverpool nie jest pewien, jak długo będzie nieobecny. Thiago Alcantara wciąż jest na uboczu z powodu problemu ze ścięgnami podkolanowymi, ale powinien wrócić do treningu w przyszłym tygodniu, podczas gdy Alex Oxlade-Chamberlain jest niedostępny już od dłuższego czasu z powodu podobnego urazu.

Naiby Keita wciąż boryka się z problemami mięśniowymi, a Ibrahim Konate do treningów powinien wrócić dopiero pod koniec września podczas przerwy na mecze reprezentacyjne. Poza składem nadal pozostaje też Diogo Jota.

Do drużyny Jurgena Kloppa wraca natomiast Darwin Nunez, któremu upłynął już trzymeczowy okres zawieszenia po czerwonej kartce. Do treningów powraca też 19-letni Calvin Ramsay, który dołączył do Liverpoolu z Aberdeen, jednak trudno oczekiwać, by znalazł się w składzie The Reds na sobotni mecz.

Przewidywane składy na mecz Everton – Liverpool

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Dijk, Robertson, Elliott, Fabinho, Milner, Salah, Firmino, Diaz

Everton: Pickford, Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko, McNeil, Gueye, Onana, Iwobi, Gordon, Maupay

