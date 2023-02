PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta (Wolverhampton Wanderers - Arsenal)

Na konferencji przed meczem Arsenal – Brentford Mikel Arteta odpowiedział na pytania dziennikarzy. Szkoleniowiec Kanonierów m.in. zdradził, jak przebiega rehabilitacja kontuzjowanych graczy i kiedy należy spodziewać się ich powrotu. Nie zabrakło informacji dotyczących Gabriela Jesusa.

Mikel Arteta był obecny na konferencji przed starciem Arsenal – Brentford

Hiszpan wypowiedział się na temat stanu zdrowia kontuzjowanych zawodników

Trener The Gunners zdradził etap rehabilitacji, na jakim obecnie znajduje się Gabriel Jesus

“To wciąż odległy termin”

Przed spotkaniem Arsenal – Brentford Mikel Arteta był obecny na konferencji prasowej, podczas której wypowiadał się na temat zbliżających się derbów Londynu. Oczywiście nie zabrakło pytań dotyczących porażki w Evertonem w poprzedniej kolejce, a także zdrowia zawodników obecnie pozostających poza kadrą meczową Kanonierów.

– Ci, którzy przed dłuższy czas byli niedostępni – jak Emile, Reiss i Gabriel Jesus – są już bliżej i zaczęli wykonywać pewne czynności i trenowali na świeżym powietrzu. Ale jeszcze nie są jeszcze gotowi do gry ani nawet by brać ich pod uwagę w kontekście kadry meczowej. Emile’a nie zobaczymy w ten weekend – rozpoczął Arteta.

– Gabby ma się naprawdę dobrze. Trenował już na murawie, ale to wciąż wczesne etapy przygotować. Codziennie ciężko pracuje i naciska na szybki powrót, ale musimy przestrzegać pewnych terminów i procesów. Ma się naprawdę dobrze – dodał Hiszpan.

Jak daleko od powrotu do gry jest Brazylijczyk? – To wciąż odległy termin. Musimy zobaczyć, jak jego ciało zareaguje teraz, kiedy zacznie obciążać kolano. Teraz musi się przekonać, jak czuje się w sytuacjach, które nie są przez niego w pełni kontrolowane. Wtedy będziemy mogli przejść do następnego etapu – zakończył opiekun Kanonierów.