Arteta: mam nadzieję, że to punkt zwrotny

Menedżer Arsenalu Mikel Arteta świąteczne zwycięstwo w derbowym meczu z Chelsea zadedykował kibicom swojego klubu. Dla Kanonierów była to bowiem pierwsza ligowa wygrana od października. W ostatnich siedmiu kolejkach Arsenal doznał aż pięciu porażek.

Arsenal w piątkowym meczu prowadził 3:0 po trafieniach Alexandre’a Lacazette’a, Granita Xhaki i Bukayo Saki, na które honorowym golem odpowiedział Tammy Abraham.

– Wynik dziś jest najważniejszy, naprawdę potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Mieliśmy pecha i byliśmy sfrustrowani naszymi wynikami w ciągu ostatnich ośmiu tygodni, więc był to dla nas ważny mecz – powiedział Arteta, cytowany przez BBC Sport.

– Od pierwszego gwizdka widać było, że drużyna ma energię i chęć wygrania meczu. Duch drużyny przed meczem naprawdę był pozytywny, wszyscy chcieli jednego. Cieszę się ze względu na zawodników i kibiców. Zawodziliśmy od wielu tygodni, więc to był dobry dzień, aby dać im powód do świętowania – kontynuował.

– Nie ma nic lepszego niż wygrana w derbach Londynu z Chelsea podczas Boxing Day. Mam nadzieję, że jest to punkt zwrotny. Wiem, że możemy grać na tym poziomie. Wiemy, jak dobra jest Chelsea, ale w tym spotkaniu byliśmy lepszą drużyną – mówił szkoleniowiec Arsenalu.

– Miło jest dać coś kibicom, bo mogę sobie wyobrazić, że byli naprawdę rozczarowani. Spotkanie rozpoczęliśmy dobrze i dominowaliśmy. To daje zespołowi pewność siebie. Chcemy to kontynuować. Wciąż mamy jednak jeszcze wiele ważnych rzeczy do poprawienia – dodał Arteta.