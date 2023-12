fot. Imago / Action Plus / Katie Chan Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal jest juz od trzech meczów bez wygranej w Premier League

Po drugiej z rzędu porażce zmartwienia nie ukrywał menedżer Kanonierów

2023 roku drużyna z Emirates Stadium zakończyła na czwartej pozycji w tabeli

Mikel Arteta po meczu Fulham – Arsenal

Arsenal w tej kampanii zaliczył cztery porażki. W niedzielne popołudnie ekipa z Emirates Stadium nie dała rady Fulham, przegrywając jednym golem. Po spotkaniu kilka słów na temat rywalizacji wyraził opiekun The Gunners.

– To bardzo trudny i smutny dzień. Trzy dni temu przegraliśmy mecz, który zdecydowanie powinniśmy byli wygrać, a dzisiaj to było nasze najgorsze spotkanie w sezonie. Tempo, inteligencja w ataku… Jeśli chodzi o grę w defensywie, byliśmy słabsi. Nie potrafiliśmy dominować i przez to mieliśmy problemy – mówił Mikel Arteta cytowany przez BBC Sport.

– Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo przy posiadaniu piłki. Zachowywaliśmy się nieostrożnie przy piłce. To nie było wystarczająco dobre, nie zasłużyliśmy na zwycięstwo – dodał Hiszpan.

– Kiedy 31 grudnia masz okazję znaleźć się na szczycie tabeli, ale kończy się to nieprzyjemnymi odczuciami, to jest to piłka nożna. Linia jest bardzo cienka – mówił Arteta.

– Jeśli będziemy w kolejnych spotkaniach grać tak jak w pozostałych 19 rozegranych dotąd meczach, będziemy na szczycie na koniec sezonu. Jeśli zagramy tak jak dzisiaj, nawet nie będziemy tego blisko – zakończył menedżer Arsenalu.