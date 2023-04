Arsenal w roli zdecydowanego faworyta podchodził do derbów z West Hamem United. Ostatecznie drużyna Mikela Arteta zaliczyła tylko remis. Skomentował to rozstrzygnięcie pomocnik The Gunners.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Martin Odegaard (z lewej)

Arsenal w ostatnim czasie podzielił się punktami z Liverpoolem i West Ham United

Martin Odegaard wypowiedział się na temat rywalizacji z Młotami

Norweg starał się jednocześnie uspokoić kibiców, przekonując, że wciąż losy mistrzostwach są w rękach Kanonierów

Arsenal w komfortowej sytuacji

Arsenal nieco popsuł ostatnio nastroje u swoich kibiców. Kanonierzy wciąż są liderem Premier League, ale mają tylko cztery punkty przewagi nad drugim Manchesterem City. Na temat starcia z West Hamem United wypowiedział się Martin Odegaard.

– Wiele rzeczy się wydarzyło, jak w zeszłym tygodniu przeciwko Liverpoolowi, ale potem zatrzymaliśmy się i pozwoliliśmy West Hamowi grać na maksimum możliwości. Daliśmy swobodę rywalom, aby grali to, co chcieli. Daliśmy im nadzieję i mamy to na sumieniu. Teraz musimy patrzeć tylko do przodu – mówił zawodnik cytowany przez BBC Sport.

– Musimy pamiętać, że pozostajemy na szczycie Premier League i wszystko jest w naszych rękach. Musimy zachować to samo nastawienie i tę samą mentalność, aby mieć pewność, że wygramy kolejny mecz – dodał Odegaard.

