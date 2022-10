Arsenal rozmawia z Brazylijczykiem o nowym kontrakcie

Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli i Arsenal chcą przedłużyć wygasający w 2024 roku kontrakt. Brazylijczyk przyznał, że toczą się rozmowy w tej sprawie.

Arsenal i Gabriel Martinelli są zadowoleni ze współpracy

Strony rozmawiają o przedłużeniu umowy

Takiego scenariusza pragnie brazylijski skrzydłowy

Arsenal ceni Gabriela

Trzy lata temu Gabriel Martinelli wzmocnił Arsenal. Brazylijczyk dołączył do Kanonierów jako 18-latek, więc nie dziwi fakt, że potrzebował czasu, aby pokazać swój potencjał. Skrzydłowy londyńczyków przyzwoite liczby zaczął dawać w minionym sezonie. Bieżąca kampania także jest udana. Martinelli może pochwalić się czterema golami i dwoma asystami.

21-latek swoje statystyki poprawił w niedzielnym hicie Premier League. Martinelli strzelił gola oraz zaliczył asystę i wydatnie pomógł pokonać The Reds 3:2. Po takim występie pojawiła się kwestia przedłużenia jego kontraktu. Brazylijczyk ostatnią umowę z Arsenalem podpisał dwa lata temu. Wówczas podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku. Ponadto Kanonierzy mają opcję przedłużenia go.

Istnieje szansa, że Arsenal nie będzie musiał korzystać z opcji przedłużenia umowy. Klub negocjuje bowiem z Brazylijczykiem nową umowę. Martinelli potwierdził ten fakt. – Oczywiście, że chcę zostać. Rozmawiamy. Zobaczmy, co się wydarzy, ale oczywiście chcę zostać – rzekł 21-latek. – Wspaniale jest grać u ich boku i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę z nimi grać. Myślę, że Arsenal to duży klub i mamy wielu dobrych graczy – dodał Martinelli, który cieszy się z występów pod wodzą Mikela Artety.

