Na zdjęciu: Carlos Baleba oraz Martin Odegaard

Arsenal remisuje z Brighton & Hove Albion

Sobotnie zmagania w ramach 3. kolejki rozgrywek Premier League rozpoczęliśmy od wizyty na Emirates Stadium. To właśnie na tym obiekcie doszło do starcia Arsenalu z Brighton & Hove Albion. To spotkanie śmiało można nazwać jednym z hitów serii gier. Obie drużyny bowiem po dwóch kolejkach miały na swoim koncie komplet punktów. Rywalizacja zatem zapowiadała się niezwykle ciekawie.

Pierwsza odsłona rywalizacji na Emirates Stadium była niezwykle wyjątkowa. Brighton & Hove Albion nieco częściej operowało z piłką przy nodze, natomiast Arsenal tworzył więcej sytuacji. W lepszych nastrojach na przerwę schodzili gospodarze, którzy w 38. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Kai Havertz, który popisał się niezwykłym lobem.

Druga połowa rozpoczęła się bardzo źle dla “Kanonierów”. Od 49. minuty gospodarze musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce Declana Rice’a. Brighton od razu zerwało się do ataku i bardzo szybko doprowadziło do wyrównania. Joao Pedro znalazł się we właściwym miejscu i wpakował odbitą futbolówkę do siatki. W dalszych minutach uwidoczniła się przewaga “Mew”, które jednak nie zdołały strzelić więcej goli. Rywalizacja ostatecznie zakończyła się podziałem punktów.

Arsenal w kolejnym ligowym meczu zmierzy się z Tottenhamem Hotspur. Brighton natomiast podejmie Ipswich Town.

Arsenal – Brighton 1:1

Havertz (38′) – Joao Pedro (58′)

