Reece James latem znalazł się na celowniku kilku europejskich potęg. Chelsea Londyn postanowiła zabezpieczyć przyszłość zawodnika i zaoferowała mu nowy kontrakt, który Anglik parafował w poniedziałek. Wahadłowy nie ukrywał radości z powodu przedłużenia umowy z The Blues.

Reece James był latem uważnie obserwowany przed Real Madryt

Chelsea nie chciała stracić zawodnika, dlatego szybko zaoferowała mu nowy kontrakt

Anglik przedłużył z klubem umowę do końca czerwca 2028 roku

Reece James nie rozważał nawet odejścia do innego klubu

Na przestrzeni ostatnich sezonów Reece James wyrósł na jednego z najlepszych prawych obrońców Premier League. Anglik co sezon notuje znakomite liczby w barwach Chelsea Londyn, dla której rozegrał już 128 meczów. Wobec wysokiej formy i młodego wciąż wieku defensor znalazł się w orbicie zainteresowań kilku europejskich potęg z Realem Madryt na czele.

W obawie przed utratą obrońcy włodarze The Blues postanowili przyspieszyć prace mające na celu przedłużenie umowy z 22-latkiem. Reece James nowy kontrakt parafował w poniedziałek, o czym klub poinformował za pośrednictwem social mediów. Anglik nie krył zadowolenia z przedłużenia umowy z Chelsea.

– Jestem przeszczęśliwy z powodu przedłużenia umowy z Chelsea. Chciałbym podziękować przede wszystkim fanom, bo to w dużej mierze ich zasługa, a także zarządowi i każdemu kto był w to zaangażowany. Nie mogę się doczekać żeby zobaczyć co przyniesie przyszłość, choć jestem pewien, że zdobędę tu jeszcze wiele tytułów. Dorastałem kibicuję temu klubowi i jestem tutaj odkąd skończyłem 6 lat. Złożyłem podpis na nowym kontrakcie bo to jest klub, w którym chce być – stwierdził zawodnik.

W obecnym sezonie Reece James rozegrał już pięć spotkań dla Chelsea. Zdążył w nich zanotować bramkę i asystę. Nową umową związał się z The Blues do końca czerwca 2028 roku.

