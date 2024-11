Amorim zwrócił się do fanów Man United. Porównał się do legendy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jeśli wygramy z Man City, kibice pomyślą, że przychodzi nowy SAF – mówi Amorim

Manchester United uzgodnił warunki kontraktu z nowym szkoleniowcem. Miejsce, które przez ostatnie ponad dwa lata zajmował Erik ten Hag zajmie Ruben Amorim. Portugalczyk obecnie związany jest ze Sportingiem CP, gdzie dwukrotnie zdobył mistrzostwo kraju.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Oficjalnie nowy menadżer rozpocznie pracę w Manchesterze United od 11 listopada. Zanim przyleci do Anglii na stałe, poprowadzi obecny klub w dwóch meczach. Jedno z nich to starcie w Lidze Mistrzów z Manchesterem City, czyli największym rywalem Czerwonych Diabłów.

Mecz w 4. kolejce Ligi Mistrzów pomiędzy Sportingiem a Manchesterem City odbędzie się we wtorek (5 listopada). Na konferencji prasowej Ruben Amorim wypowiedział się w kontekście ewentualnych oczekiwań kibiców Czerwonych Diabłów. Co ciekawe 39-latek powiedział, że w przypadku zwycięstwa fani klubu z Old Trafford mogą myśleć, że przychodzi do nich nowy Sir Alex Ferguson.

– Jeśli wynik meczu będzie negatywny, oczekiwania wobec mnie spadną. Natomiast jeśli wygramy, pomyślą, że przybył nowy Sir Alex Ferguson – powiedział Ruben Amorim, cytowany przez Fabrizio Romano.

Obecnie po trzech rozegranych meczach w Lidze Mistrzów zespół Amorima ma na swoim koncie 7 punktów i plasuje się na 8. miejscu. Sporting we wcześniejszych kolejkach wygrał ze Sturmem Graz (2:0) oraz OSC Lille (2:0). Z kolei w starciu z PSV zremisowali (1:1).