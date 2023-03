PressFocus Na zdjęciu: Julian Alvarez

Manchester City kupił Juliana Alvareza rok temu. Dopiero od lipca występuje jednak w angielskiej drużynie

W zespole pełni głównie rolę rezerwowego dla Erlinga Haalanda

Mimo tego już zaproponowano mu nową umowę. Na jej mocy Argentyńczyk ma zarabiać dwa razy tyle, co do tej pory

Alvarez zrobił wrażenie nawet jako rezerwowy. Może liczyć na podwojenie pensji

Manchester City zagięło parol na Juliana Alvareza już rok temu. Mistrzowie Anglii zapewnili sobie kartę zawodniczą piłkarza, płacąc River Plate ponad 20 milionów euro. Na rundę wiosenną Argentyńczyk pozostał jednak w swej dotychczasowej drużynie. Do ekipy Obywateli dołączył przed startem bieżącego sezonu.

23-latek pełni głównie rolę rezerwowego. To nie może dziwić, biorąc pod uwagę, że rywalizuje z Erlingiem Haalandem. Mimo tego napastnik zrobił bardzo dobre wrażenie. Gdy pojawi się na boisku, prezentuje wysoką formę. Nie bez echa przeszło również sięgnięcie przez niego po mistrzostwo świata na turnieju w Katarze. Manchester City nie miało innej możliwości. Jako, że cała Europa dowiedziała się już, że Argentyńczyk prezentuje odpowiedni poziom, Obywatele musieli zaproponować mu nową umowę.

Jak donosi Daily Mail, agent Alvareza wykonał świetną robotę. Pomimo, bowiem, że jego klient pełni jedynie rolę rezerwowego, dostanie on ogromną podwyżkę. Ma on inkasować sześć milionów euro rocznie za rok gry. To dwa razy więcej, niż zarabia obecnie. Obie strony są blisko finalizacji porozumienia i niebawem powinniśmy otrzymać oficjalne potwierdzenie prolongaty umowy.

Alvarez wystąpił w tym sezonie w 33 spotkaniach Manchesteru City. Zanotował w nich dziesięć bramek i trzy asysty.

