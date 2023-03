PressFocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Trent Alexander-Arnold nie prezentuje odpowiedniego poziomu w tym sezonie. Widać to było również w dwumeczu z Realem Madryt

Jamie Carragher podkreśla słabą jakość w defensywie prawego obrońcy Liverpoolu

Legenda The Reds uważa, że klub powinien latem kupić jakościowego konkurenta dla Alexandra-Arnolda

“Wygrał wszystko, ale on potrzebuje pomocy. Musi przemyśleć pewne kwestie”

Liverpool w pełni zasłużenie odpadł z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Realem Madryt (2:6). Generalnie The Reds w tym sezonie znacznie odstają od tego, do czego przyzwyczaili fanów. Nie mają już szans na walkę o żadne trofeum, a w Premier League drżą nawet o zakwalifikowanie się do przyszłej edycji Champions League. Obecnie zajmują szóste miejsce ze stratą sześciu punktów do czołowej czwórki. Jamie Carragher podkreślił, że zwłaszcza jeden z, niekwestionowanych dotąd, piłkarzy, musi wrócić na odpowiedni poziom.

– To bardzo, bardzo niepokojące. Nie tylko dla Liverpoolu jako drużyny, ale dla samego Trenta Alexandra-Arnolda. Chcę powiedzieć, że to, co dzieje się w tym sezonie, nie może trwać. Tak wiele razy brakowało mu czegoś w defensywie… Prawdziwym problemem jest to, że on nigdy nie miał realnej konkurencji na swojej pozycji. Jednym z powodów było to, że prezentował się tak świetnie. Myślałeś wtedy: “kogo mogliby kupić?”. Ile wydasz na kogoś, kto będzie siedział na ławce? Myślę, że teraz Liverpool musi kupić prawego obrońcę. Do Juergena Kloppa zależy decyzja, jak dobry ma on być, ile ma kosztować, ale Trent potrzebuje ostrej rywalizacji. Grał na topowym poziomie co sezon, mecz w mecz. Wygrał wszystko. Prezentował się fantastycznie i zrobił wszystko, o czym mógłbym pomarzyć. Jestem z niego dumny. To chłopak stąd, z akademii. Ale potrzebuje pomocy. Po sezonie musi się poważnie zastanowić, gdzie znajduje się jako prawy obrońca – powiedziała legenda The Reds.

Alexander-Arnold rozegrał w tym sezonie już 36 meczów na wszystkich frontach. Zanotował w nich trzy bramki i tyle samo asyst.

