fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcos Alonso

Marcos Alonso ma kontrakt ważny z Chelsea do końca czerwca przyszłego roku. Nie milkną natomiast spekulacje na temat zmiany klubu przez Hiszpana. 31-latek wierzy jednak, że latem nie zmieni pracodawcy.

Marcos Alonso to jeden z mocnych punktów defensywy Chelsea

Zawodnik ma ważną umowę z klubem z Londynu jeszcze przez 1,5 roku

Ostatnio nie brakuje doniesień, sugerujących, że Hiszpan niebawem zmieni pracodawcę. Sam zainteresowany wypowiedział się na ten temat

Alonso ma nadzieję na kontynuowanie kariery w Chelsea po sezonie

Marcos Alonso trafił do ekipy ze Stamford Bridge w 2016 roku z Fiorentiny. Kosztował wówczas 23 miliony euro. Suma ta jednak okazała się dobrze zainwestowana, bo zawodnik z klubem z Londynu wygrał mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii, czy Ligę Mistrzów.

Ostatnio zawodnik wypowiedział się na temat swojej przyszłości, wierząc, że po sezonie będzie mu dane nadal bronić barw The Blues.

– Byłem przez chwilę nieobecny, ale potem wróciłem, strzeliłem gola i wygraliśmy derby Tottenhamem – mówił Marcos Alonso cytowany przez Goal.com.

– To jeszcze nie koniec. Podpisałem tu długi kontrakt, aby zostać tu na dłużej. Chelsea to najważniejszy klub w mojej karierze. Chcę spłacić wszystkie kredyty zaufaniem, które otrzymałem. To mój jedyny cel – dodał piłkarz.

Marcos Alonso w tej kampanii wystąpił łącznie w 30 spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki, a ponadto zaliczył trzy asysty. Zawodnik ma też na swoim koncie występy w reprezentacji Hiszpanii. Zaliczył pięć meczów w drużynie narodowej.

Czytaj więcej: Klubowe MŚ: Chelsea rozczarowała. Przełamanie Lukaku