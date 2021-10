Liverpool FC w najbliższy weekend będzie musiał radzić sobie w meczu ligowym bez dwójki piłkarzy, którzy ostatnio byli na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii. Alisson Becker i Fabinho nie wrócą na Wyspy Brytyjskie, a od razu udadzą się do Hiszpanii, gdzie we wtorek The Reds rozegrają spotkanie Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Wymieniona dwójka będzie mogła spokojnie skończyć kwarantannę przed potyczką z mistrzami La Liga.

Liverpool FC zmierzy się w sobotę z Burnley

W spotkaniu Premier League nie zagrają Alisson i Fabinho

Brazylijczy moga być jednak gotowi do gry w starciu Atletico Madryt w Lidze Mistrzów

Liverpool osłabiony brakiem Alissona i Fabinho

Liverpool FC we wtorkowy wieczór rozegra mecz trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na drodze The Reds stanął piłkarze Atletico. Możliwe, że w tym boju będą mogli wystąpić Alisson i Fabinho.

Wymieniona dwójka piłkarzy grała ostatnio z Kolumbią i Wenezuelą spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Oba kraje znajduje się na czerwonej liście Wielkiej Brytanii, więc przedstawiciele Liverpoolu musieli znaleźć odpowiednie rozwiązanie sytuacji z kwarantanną.

– Musieliśmy załatwić sprawę z kwarantanna Alissona i Fabinho. Podjęliśmy decyzję, że obu nie będzie z nami w spotkaniu z Watfordem – mówił Juergen Klopp cytowany przez BBC Sport.

– Pojadą bezpośrednio do Madrytu, tam na nas zaczekają. Miejmy nadzieję, że będą w stanie zagrać przeciwko Atletico, a potem wrócą nieco później niż my, aby mogli dostosować się do wdrożonych procedur – kontynuował Niemiec.

– Alisson i Fabinho oczywiście mogli wrócić do Anglii, ale to sprawiłoby, że musieliby odizolować się od swoich rodzin. Grali ostatnio w Brazylii przeciwko Urugwajowi, spędzając tam cztery dni, więc ten czas liczy się do kwarantanny, bo to kraj spoza czerwonej listy – mówił Klopp.

– Teraz muszą przejść kolejne sześć dni kwarantanny w krajach spoza czerwonej listy. Następnie będą mogli wrócić do Anglii – uzupełnił opiekun The Reds.

