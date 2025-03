Alexander-Arnold kontuzjowany. Slot przewiduje czarny scenariusz

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Liverpool osłabiony na finał Carabao Cup, występ Alexandra-Arnolda zagrożony

Liverpool nie będzie dobrze wspominał tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Co prawda podopieczni Arne Slota wygrali fazę ligową, ale odpadli z turnieju już na etapie 1/8 finału. W dwumeczu o awans do ćwierćfinału lepsze okazało się Paris Saint-Germain.

Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem The Reds (1:0). Natomiast w rewanżu paryżanie odrobili stratę do rywala, wygrywając w regulaminowym czasie gry również (1:0). O losach awansu przesądził konkurs rzutów karnych, w których piłkarze Liverpoolu byli nieskuteczni. Dwie jedenastki Darwina Nuneza i Curtisa Jonesa obronił Gianluigi Donnarumma.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ kontuzji w trakcie spotkania doznał Trent Alexander-Arnold. Reprezentant Anglii musiał opuścić boisko w 73. minucie meczu. Arne Slot na konferencji prasowej zdradził, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż obrońca nie zagra w niedzielnym finale Carabao Cup z Newcastle. “Z tego co słyszałem, nie wygląda to dobrze. Byłbym zaskoczony, gdyby mógł zagrać w niedzielę” – powiedział trener Liverpoolu, cytowany przez Daily Express.

Alexander-Arnold wciąż nie zadeklarował się ws. wygasającego kontraktu. Liverpool liczy, że obrońca podpisze nową umowę, lecz wszystko wskazuje na to, że bliżej mu do opuszczenia klubu. W wyścigu o zakontraktowanie piłkarza bierze udział m.in. Real Madryt.