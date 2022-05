fot. PressFocus Na zdjęciu: Roman Abramowicz

Roman Abramowicz sprzedał Chelsea. Klub z Londynu od poniedziałku, gdy cała transakcja zostanie sfinalizowana, trafi do konsorcjum zarządzanego przez Todda Bowleya. Rosyjski oligarcha opublikował natomiast oświadczenie w sprawie sprzedaży Chelsea.

Kończy się era Romana Abramowicza w Chelsea

W najbliższy poniedziałek ma zostać sfinalizowana transakcja związana ze sprzedażą klubu

Rosyjski oligarcha za pośrednictwem strony internetowej Chelsea opisał przebieg sprawy związanej ze sprzedażą klubu

Chelsea zmienia właściciela

Roman Abramowicz na początku marca podjął decyzję o sprzedaży klubu. Bez wątpienia wpływ na taki obrót wydarzeń miały sankcje nałożone na Rosję po agresji wojskowej na Ukrainę. 55-letni rosyjski biznesmen pozwolił sobie na opublikowanie specjalnego komunikatu.

Oświadczenie Romana Abramowicza

“Minęły prawie trzy miesiące, odkąd ogłosiłem zamiar sprzedaży Chelsea. W tym czasie zespół pracował pilnie, aby znaleźć odpowiedniego właściciela dla Chelsea, który byłby w najlepszej pozycji, aby z powodzeniem przenieść klub na wyższy poziom” – napisał Roman Abramowicz w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej klubu.

“Posiadanie tego klubu wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Odkąd trafiłem do Chelsea prawie 20 lat temu, na własne oczy widziałem, co ten klub może osiągnąć. Moim celem było, aby następny właściciel miał nastawienie, które zapewni sukces męskim i żeńskim drużynom, a także chęć i motywację do dalszego rozwoju innych kluczowych aspektów klubu, takich jak akademia i ważna praca Fundacji Chelsea” – czytamy dalej.

Statement from Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2022

“Cieszę się, że poszukiwania te zakończyły się sukcesem. Oddając Chelsea nowym właścicielom, życzę im samych sukcesów zarówno na boisku, jak i poza nim. Bycie częścią tego klubu to zaszczyt na całe życie. Chciałbym podziękować wszystkim byłym i obecnym graczom, personelowi i oczywiście fanom Chelsea za te niesamowite lata” – przekazał Rosjanin.

“Jestem dumny, że w wyniku naszego wspólnego sukcesu miliony ludzi skorzystają z nowej fundacji charytatywnej. To jest dziedzictwo, które wspólnie stworzyliśmy. Dziękuję” – podsumował Abramowicz.

Transakcja związana ze sprzedaż Chelsea wyniesie 4,25 miliarda funtów. Informację w tej sprawie przekazał już kilka dni temu minister kultury, mediów i sportu Wielkiej Brytanii – Nadine Dorries.

