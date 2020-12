Abraham zabił nadzieje Moyesa

Chelsea FC pokonała 3:0 w drugim poniedziałkowym meczu angielskiej ekstraklasy West Ham United. Bohaterem The Blues został Tammy Abraham, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Jednocześnie angielski napastnik ma na swoim koncie pięć trafień w tej kampanii Premier League. Tym samym 23-latek został najskuteczniejszym strzelcem drużyny Franka Lamparda.

Chelsea FC w ostatnim meczu 14. kolejki mierzyła się na Stamford Bridge z West Hamem United. Gospodarze przystępowali do swojej potyczki, chcąc przełamać serię trzech spotkań bez wygranej. Z kolei piłkarze Młotów mieli nadzieję na trzecie z rzędu zwycięstwo na wyjeździe.

Absolutna dominacja gospodarzy

Zgodnie z oczekiwaniami w pierwszych trzech kwadransach rywalizacji gospodarze zdominowali swoich rywali. Chelsea miała pięć sytuacji strzeleckich, po których oddała trzy celne strzały. Żadnej wartej odnotowania okazji do zdobycia bramki nie mieli natomiast zawodnicy gości, u których bramki strzegł Łukasz Fabiański.

Wynik meczu został otwarty w 10. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Thiago Silva. Były defensor Paris Saint-Germain wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego, oddając strzał głową. Tym samym polski bramkarz został zmuszony do kapitulacji. Tymczasem w 26. minucie do wyrównania mógł doprowadzić Aaron Cresswell, ale nieznacznie chybił, więc do przerwy wynik się nie zmienił.

Fabiański natomiast ze świetnej strony spisał się w 43. minucie, gdy wyszedł z opresji po sytuacji sam na sam z Timo Wernerem. Niemiec chciał technicznym strzałem pokonać Polaka, ale ten nie dał się zaskoczyć, więc tylko dzięki świetnej postawie reprezentanta Polski podopieczni Davida Moyesa zawdzięczali to, że schodzili na przerwę tylko ze stratą jednego gola.

Abraham przypieczętował wygraną Chelsea

Tymczasem w 78. minucie, ekipa Franka Lamparda zdołała podwyższyć swoje prowadzenie. Tym razem na listę strzelców wpisał się Tammy Abraham. Anglik wykorzystał podanie od Wernera, kierując piłkę w prawy dolny róg bramki Młotów. Abraham jednym golem się nie zadowolił i 120 sekund później ustalił wynik rywalizacji na 3:0 dla Chelsea.

Team ze Stamford Bridge wygrał jednocześnie swoje siódme spotkanie w sezonie. W związku z tym Chelsea awansowała na piąte miejsce w tabeli Premier League. Z kolei West Ham United poniósł piątą porażkę w sezonie. Godne uwagi jest zatem to, że ta drużyna zajmuje 10. miejsce w ligowej klasyfikacji.