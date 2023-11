fot. Imago / Daiana Panza Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Reprezentacja Argentyny poniosła pierwszą porażkę w ramach eliminacji do MŚ 2026

Na temat meczu z Urugwajem głos zabrał Lionel Scaloni

Selekcjoner mistrzów świata przekonywał, że nie nie można jego zespołu traktować za niepokonany

Lionel Scaloni o meczu Argentyna – Urugwaj

Reprezentacja Argentyny poniosła pierwszą porażkę w trakcie trwających eliminacji do mundialu, który odbędzie się w 2026 roku. Aktualnie drużyna Lionela Scaloniego ma na swoim koncie 12 punktów po rozegraniu pięciu spotkań. Selekcjoner ekipy z Ameryki Południowej skomentował występ swojej drużyny.

– Nie znaleźliśmy drogi do bramki. Bez wątpienia nasi rywale zasłużyli na zwycięstwo. W drugiej połowie staraliśmy się poprawić, stosując zmiany. Pomimo dobrej passy, ​​jaką mieliśmy, rozumiemy, że w piłce nożnej można przegrać. Jesteśmy smutni, ponieważ zawsze chcemy uszczęśliwiać ludzi, zwłaszcza gdy gramy u siebie – mówił Lionel Scaloni cytowany przez stronę Afa.com.ar

– Nikt z nas nie lubi przegrywać, ale tak się stało. Trzeba teraz pomyśleć o tym, co dalej i to naprawić. Nie możemy tak myśleć, że nigdy nie przegramy, ponieważ jesteśmy mistrzami świata. Każda porażka czegoś uczy. Postaramy się , aby to się nie powtórzyło – dodał trener.

