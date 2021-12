PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FIFA rozważa organizację mundialu co dwa lata. Przeciwnikiem tego pomysłu jest Robert Lewandowski, który zabrał głos na gali Globe Soccer Awards.

Robert Lewandowski i Kylian Mbappe wypowiedzieli się na gali Globe Soccer Awards

Polak i Francuz wyrazili swoją opinię na temat organizacji mundialu co dwa lata

Obaj nie są przychyli pomysłowi FIFA

Lewandowski nie jest zwolennikiem częstszego rozgrywania mundialu

Od kilku miesięcy media informują to tym, że FIFA planuje dokonania rewolucyjnej zmiany w mistrzostwach światach. Faktem jest, że w 2026 roku na mundialu wystartuje 48 drużyn. Nowością ma być zaś organizowanie tego turnieju nie co cztery, a co dwa lata. Oznaczałoby to znacznie większe obciążenie piłkarzy. Fakt ten dostrzega również Robert Lewandowski.

– Nie jestem fanem mundialu co dwa lata. Co roku mamy tyle spotkań, trudnych tygodni. Nie chodzi tylko o same mecze, ale przygotowania. Oczekiwania wobec piłkarzy powinny być inne, nieco mniejsze – wyjaśnił kapitan reprezentacji Polski.

– To będzie niemożliwe dla ciała, aby grać tak często. Przerwy też są ważne w futbolu. Mundial co dwa lata jest możliwy, ale to niemożliwe, żeby tak często grać na najwyższym poziomie i prezentować dobrą formę. To będzie niezwykle skomplikowane – uzupełnił napastnik Bayernu Monachium.

W podobnym tonie co Robert Lewandowski, wypowiedział się Kylian Mbappe, który triumfował na mundialu w 2018 roku. – Mistrzostwa Świata to wyjątkowy turniej. Czekasz na nie przez cztery lata. To nie jest coś zwyczajnego. Niektórzy piłkarze przeżywają to tylko raz w swojej karierze– stwierdził snajper PSG. Sugerował on, że mundial do dwa lata nie jest dobrym pomysłem.

