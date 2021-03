Gareth Southgate uważnie przyglądał się wszystkim powołanym piłkarzom podczas zgrupowania. Dla wielu z nich pojedynek z Polską może okazać się kluczowy w kontekście wyjazdu Euro. Selekcjonerzy obu reprezentacji zaraz po meczu na Wembley wyciągną wnioski z postawy swoich zawodników, tym samym zwężając grono potencjalnych kandydatów na udział w wielkiej imprezie.

Skład Anglii na mecz z Polską

W szeregach reprezentacji Anglii, zawodnik Chelsea – Mason Mount narzekał na problemy mięśniowe. Działo się to na chwilę przed wtorkową sesją treningową. Młody pomocnik większość dnia spędził na siłowni. Z kolei wieczorem dołączył do zajęć z resztą drużyny i wszystko wskazuje na to, że będzie w stanie zagrać przeciwko Polsce. Tymczasem marcowe zgrupowanie kadry przegapili Jordan Pickford, Henderson, Jack Grealish, Marcus Rashford, a także Bukayo Saka. Obecnie cała piątka leczy kontuzje. Powoli wracają do pełni sił, dzięki czemu nadal będą walczyć o miejsce w zespole. Gareth Southgate na przedmeczowej konferencji zdradził jak wygląda sytuacja kadrowa w jego drużynie: Mason nie rozgrzewał się rano na boisku, ale resztę sesji zrobił już z nami. Powinien być gotowy do gry. Wszyscy są zdrowi oraz dostępni. Reszta 25-osobowej drużyny trenowała normalnie – oznajmił selekcjoner reprezentacji Anglii.

W jakim zestawieniu zobaczymy Anglików przeciwko ekipie Paulo Sousy? Prawdopodobnie Gareth Southgate zagra trójką obrońców, ustawiając drugą linię trochę wyżej. Co ciekawe w ostatnich dniach 50-latkowi zarzucało się zbyt statyczną grę jego piłkarzy, przez co Polacy już od pierwszych minut mogą zostać brutalnie zepchnięci do głębokiej defensywy.

Przewidywana jedenastka Anglików w starciu na Wembley: Pope – Maguire, Stones, Walker, Chwilwell, Ward-Prowse, Rice, James, Mount, Sterling, Kane

Robert Lewandowski nie zagra z Anglią

W Polsce nie milkną echa związane z urazem, którego nabawił się napastnik Bayernu Monachium podczas wygranego meczu z Andorą (3:0). Wielu ekspertów widzi w tym szansę, aby przeciwko Anglii zagrać bardziej zespołowo. Zapewne sztab szkoleniowy naszych przeciwników od dawna przygotowywał drużynę pod rywalizację przeciwko najlepszemu piłkarzowi na świecie. Natomiast Robert Lewandowski jest już w Monachium, gdzie przeszedł szereg dokładnych badań kontuzjowanego kolana. Naciągnięte więzadła poboczne eliminują 32-latka na najbliższe trzy lub cztery tygodnie. Na szczęście nie będzie potrzebny zabieg operacyjny, przez co Robert szybciej wróci do zdrowia.

Robert Lewandowski hat sich eine Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. Der Stürmer des FC Bayern wird rund vier Wochen ausfallen.



🔗 https://t.co/z5JIYS5Vwy — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 30, 2021

Southgate nie lekceważy Polski

Choć Orły Sousy zjawiły się bez Roberta Lewandowskiego w Londynie, trzeba przyznać, że nie jest to nasz jedyny problem. Kadrę od początku zgrupowania prześladuje pech. W spotkaniu z Węgrami nie zagrał Matusz Klich z powodu uzyskania pozytywnego testu na COVID-19. Później historia powtórzyła się jeszcze kilka razy, eliminunjąc po drodze Łukasza Skorupskiego, Kamila Piątkowskiego oraz Grzegorza Krychowiaka. Jeśli chodzi o Krychę sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Pomocnik Lokomotiv Moskwa jest uznawany przez ozdrowieńca. Po rozmowach z UEFA zgodzono się, aby ostoja drugiej linii dołączyła do reszty zespołu i wystąpiła w środę wieczorem na Wembley.

Do całej sytuacji odniósł się również selekcjoner reprezentacji Anglii: Myślę, że Polska ma kilku doskonałych zawodników i naiwni bylibyśmy sądzić, że będą mniejszym zagrożeniem. Jeśli zdejmiemy nogę z gazu na jedną minutę, zostaniemy ranni. Musimy być gotowi na wszystko. Drużyna to nie tylko jeden zawodnik i trzeba przygotować się na najwyższy poziom – dodał Southgate. Pierwszy gwizdek sędziego usłyszymy o godzinie 20:45. Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi TVP 1 i TVP Sport. Sprawdź naszą zapowiedź: Anglia – Polska.

Anglia Polska 1.35 5.50 10.0 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 31. marca 2021 09:58 .



