Cristiano Ronaldo zachowa opaskę kapitana. “Na zawsze”

Cristiano Ronaldo nie musi obawiać się utraty opaski kapitana reprezentacji Portugalii. Selekcjoner Fernando Santos jednoznacznie wypowiedział się w tej kwestii.

Cristiano Ronaldo wybuchł, ale nie straci opaski

Portugalska gwiazda Juventusu wściekła się w sobotnim meczu eliminacji do mistrzostw świata. Jej reprezentacja mierzyła się z Serbią. Przy wyniku 2:2 pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki skierował piłkę do siatki. Zza linii wybijał ją Stefan Mitrović, a arbiter nie uznał prawidłowo zdobytej bramki. Ronaldo wściekł się i opuścił boisko, wcześniej rzucając z wściekłością opaską kapitana. Holenderski sędzia, Danny Makkelie, przeprosił reprezentację Portugalii, ale jego błąd kosztował Portugalię dwa istotne punkty w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata. Zachowanie napastnika było szeroko omawiane przez światowe media, ale selekcjoner reprezentacji zaprzeczył doniesieniom, jakoby miał odebrać swej gwieździe przywileje i obowiązki kapitana.

– Tak, zachowa opaskę. Na zawsze. Cristiano Ronaldo jest przykładem dla narodu. Gdyby obraził menedżera, kolegów z drużyny czy federację w bezmyślny sposób, wówczas moglibyśmy rozważać odsunięcie go od roli kapitana. Do niczego takiego jednak nie doszło. To był moment ogromnej frustracji. A mówimy przecież o zawodniku, który zawsze chce wygrywać. Nikt nie powiedział, że jego reakcja była piękna, ale nie ma sensu dyskutować na temat opaski kapitana. Chcę to podkreślić bardzo dosadnie – powiedział wprost Fernando Santos.

Portugalia zwyciężyła w pierwszym meczu eliminacji, pokonując Azerbejdżan (1:0). Po wspomnianym remisie z Serbią, na marcowym zgrupowaniu czeka ją jeszcze wyjazdowy mecz z Luksemburgiem.

