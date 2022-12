PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe & Matty Cash

Obsesja na punkcie Kyliana Mbappe – tak w dużym skrócie można podsumować nastroje na Wyspach przed meczem Anglia – Francja. Napastnik PSG to temat numer jeden wszelkich analiz, podsumowań i zapowiedzi przed zbliżającym się starciem ćwierćfinału MŚ. Jednak czy angielskie media żyją wyłącznie tym, jak powstrzymać fenomenalnego 23-latka?

Jak zatrzymać Kyliana Mbappe? Plan powstał już na długo przed dzisiejszym spotkaniem

Yaya Toure twierdzi, że mecz Anglia – Francja to przede wszystkim pojedynek Mbappe z Bellinghamem

Kyle Walker odwraca uwagę od pojedynku z napastnikiem PSG

Anglia zazdrości Niemcom? W tym zestawieniu Die Mannschaft ma ogromną przewagę

“Dwa lata planowania jak powstrzymać Mbappe”

Gareth Southgate nazwał to „największym sprawdzianem”, z jakim Anglia może się zmierzyć na mundialu. Ekspert Sky Sports, Gary Neville, mówi, że to „mecz życia”. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, sobotnie spotkanie z Francją ma ogromne znaczenie. Zwłaszcza dla szkoleniowca Synów Albionu.

Dwanaście bramek zdobytych przez ośmiu różnych strzelców. Ale dopiero teraz robi się naprawdę poważnie. Wynik rywalizacji na stadionie Al Bayt może zdefiniować turniej w wykonaniu Anglików. Może nawet zdefiniować całą kadencję Southgate’a. A także jego decyzje w kontekście tego spotkania, które prawdopodobnie już zostały podjęte – Steve Holland, asystent trenera The Three Lions ujawnił w tym tygodniu, że ich plan powstrzymania Kyliana Mbappe był przygotowywany od dwóch lat.

“To nie jest mecz Anglia kontra Mbappe, to Anglia kontra Francja”

To decydujące pytanie ćwierćfinału Mistrzostw Świata, w którym zmierzą się Anglia i Francją: jak powstrzymać Kyliana Mbappe? Jeśli Gareth Southgate i jego podopieczni wymyślą rozwiązanie – i będą w stanie je wdrożyć – zrobią ogromny krok w kierunku półfinału. Ale jednocześnie to pytanie, na które wielu poprzednich przeciwników Francji nie odpowiedziało.

Kyle Walker o starciu z Kylianem Mbappe:

To nie jest mecz Anglia kontra Mbappe, to Anglia kontra Francja. Szanujemy to, że jest dobrym zawodnikiem w dobrej formie, ale nie zamierzam rozwijać dla niego czerwonego dywanu i mówić mu, żeby ruszył i strzelił gola. Reprezentuję swój kraj w ćwierćfinale mistrzostw Świata. Ten mecz jest z gatunku “zabij lub daj się zabić”. Jeśli przegramy, wracamy do domu. On nie będzie stał na mojej drodze do zdobycia tytułu dla mojego kraju.

Matty Cash o rywalizacji z francuskim napastnikiem:

Zrobiłem wszystko, co mogłem. Kiedy byłem w sytuacji jeden na jednego, myślałem, że sobie z nim poradzę… Spędziłem popołudnie oglądając jego klipy i wiedziałem, że to będzie trudny test – rywalizacja z nim sprawiła, że moje nogi płonęły.

Występ Bellinghama będzie kluczowy – Yaya Toure nie ma złudzeń

Jego mentalność – jego koncentracja, jego determinacja, by wygrać – w wieku 19 lat nie są normalne. W mojej karierze widziałem to głównie u graczy z Ameryki Południowej, czego dobrym przykładem jest Javier Mascherano, ale na tym turnieju widziałem to również u Gaviego z Hiszpanii. Więcej młodych angielskich piłkarzy potrzebuje tego, co ma Bellingham. Inteligencja gry i podania Bellinghama są również niewiarygodne. Widać to wyraźnie w sposobie, w jaki wykreował drugiego gola Anglii przeciwko Senegalowi. Pokazuje, że chce jako pierwszy dostać piłkę, a następnie udowadnia swoją ogromną siłę, gdy inny obrońca próbuje go zatrzymać.

Mbappe jest w znakomitej formie, ale Bellingham także prezentuje się świetnie. Jego występ będzie kluczowy, ale Anglia będzie potrzebować również swoich innych wyjątkowych talentów, takich jak Foden i Bukayo Saka, i bardziej doświadczonych graczy, którzy ich poprowadzą. Ten mecz zadecyduje o tym, czy faktycznie mogą uwierzyć w zdobycie tytułu. Chcę, żeby Bellingham zaszedł daleko w tych rozgrywkach, ponieważ jestem pod wrażeniem jego gry. Będzie jednym z najlepszych pomocników na świecie, a przecie już pokazuje swoje ponadprzeciętne zdolności.

“Śmiercionośna siła na odrzutowych obcasach”

Jest to działanie na wysokim poziomie, zaplanowane z wojskową dbałością o szczegóły. Tak ekstremalny jest niepokój wywołany przez Kyliana Mbappe. Anglia spędziła ten tydzień, zastanawiając się, jak najlepiej powstrzymać jednego gracza, wyznaczając Kyle’a Walkera jako „żołnierza”, który ma ograniczyć poczynania francuskiego marudera na odrzutowych obcasach. Precyzja planu odzwierciedla wielkość okazji. Bo jeśli Gareth Southgate wymyśli sposób na stłumienie tak śmiercionośnej siły, może to położyć podwaliny pod najbardziej konsekwentne zwycięstwo Anglików w turnieju od 1966 roku.

Anglicy zazdroszczą Niemcom

Kiedy Gareth Southgate zebrał swój skład przed Mistrzostwami Świata, miał do przekazania bardzo jasną wiadomość. “Jesteście już drugą najbardziej utytułowaną drużyną Anglii w historii. Teraz macie szansę na stworzenie historii i zostanie numerem jeden.

Angielski szkoleniowiec ma rację. Dotarcie do półfinału Mistrzostw Świata w 2018 roku i finału Euro 2020 oznacza, że tylko Sir Alf Ramsey, i prowadzeni przez niego piłkarze, mogą być uznani za tych, którzy w ciągu sześciu lat od powołania Southgate’a osiągnęli lepsze wyniki niż oni. To już jest fakt bezsporny.

Poza Ramseyem jest to, prawdę mówiąc, niewiarygodnie niezadowalająca statystyka, na co zwrócił uwagę Southgate, mówiąc o zazdrości, jaką odczuwa porównując stronę Wikipedii Anglii z stroną Niemiec: jeden Puchar Świata wobec czterech i żadnych Mistrzostw Europy wobec trzech – i Pucharu Konfederacji.

Oczywiście największy krok, najbardziej doniosły i najtrudniejszy, to ten ostatni. Anglia pod wodzą Southgate’a jeszcze nic nie wygrała. Jeśli pokonają Francję, mistrzów świata, nadal nic nie wygrają. Ale to nie tylko znacznie przybliży ich do triumfu w całym turnieju, ale będzie największym zwycięstwem Anglii na obcej ziemi. Kiedykolwiek w historii

Obsesja na punkcie jednego zawodnika

Między obiema stronami nie ma żadnych tajemnic. Hugo Lloris poinformuje Raphaela Varane’a i Upamecano o nawykach i mocnych stronach kolegi z drużyny Tottenhamu Harry’ego Kane’a.

Varane z Manchesteru United omówi Luke’a Shawa z Ousmane Dembele. Olivier Giroud dobrze zna Johna Stonesa i Harry’ego Maguire’a. Wszyscy obecni zawodnicy Premier League – a nawet byli – będą rozmawiać o Kyle’u Walkerze z Kylianem Mbappe. Podobnie jest oczywiście w obozie Anglii.

Wśród piłkarzy Francji panuje dobry nastrój. Kiedy przystępują do tak wielkiego meczu, można zauważyć, jak zmienia się ich koncentracja i skupienie.

To właśnie wtedy, gdy są wielkimi faworytami, walczą o to, by nie popaść w samozadowolenie. Wiedzą, że Anglia będzie trudna do pokonania. Może są nieznacznymi faworytami, ponieważ mają Mbappe, ale wciąż potrzeba ogromnego zbiorowego wysiłku, aby dotrzeć do półfinału Mistrzostw Świata.

Mbappe czuje się świetnie. Był rozbawiony reakcją angielskich mediów po tym, jak opuścił trening we wtorek – zamiast tego miał sesję regeneracyjną, ale to sprawiło, że plotki o jego absencji zaczęły się szybko rozprzestrzeniać.

Nie było się czym przejmować, ale pokazało to obsesję na jego punkcie. Kylian jest szczęśliwy i nie może doczekać się rozpoczęcia meczu – i jego walki z Walkerem.

