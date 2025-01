Probierz z ultimatum przed startem eliminacji? Kulesza wyjaśnia

PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz i Cezary Kulesza

Trener nie ma żadnego ultimatum – mówi Cezary Kulesza

Reprezentacja Polski w marcu przystąpi do eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Czasu do pierwszego zgrupowania pozostało coraz mniej, a kibice wciąż pamiętają fatalną jesień w wykonaniu Biało-Czerwonych. Warto przypomnieć, że ostatnia porażka ze Szkocją sprawiła, że podopieczni Michała Probierza nie utrzymali się w dywizji A Ligi Narodów.

W ostatnich sześciu meczach Polska odniosła tylko jedno zwycięstwo, raz zremisowała i poniosła aż cztery porażki. Mając na uwadze kiepskie wyniki reprezentacji, Cezary Kulesza został zapytany przez portal Interia o ewentualne ultimatum dla Michała Probierza.

– Ultimatum? Trener nie ma żadnego ultimatum. Wie, o co gra, a my mamy do niego pełne zaufanie. Z tym przesłaniem przygotowujemy się do marcowych meczów – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z portalem Interia.

– Trener ma pełne zaufanie. Ale czy ma spokojną głowę? Tego nie wiem. Na bieżąco obserwuje kadrowiczów – tych obecnych i tych potencjalnych – i śledzi ich postępy. Na bieżąco otrzymuje też raporty od współpracowników ze sztabu szkoleniowego – dodał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Pierwszymi rywalami reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata będzie Litwa i Malta. Starcie z naszymi wschodnimi sąsiadami odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie. Z kolei drugie spotkanie zagramy na wyjeździe.