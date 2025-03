Probierz zareagował na wywiad Lewandowskiego. Odsłonił kulisy rozmów z kapitanem

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Ten wywiad w żaden sposób nie neguje mojej osoby – mówi Probierz

Reprezentacja Polski zakończyła marcowe zgrupowanie z kompletem sześciu punktów. Najpierw podopieczni Michała Probierza wygrali z Litwą (1:0), a kilka dni później cieszyli się ze zwycięstwa z Maltą (2:0). Choć po dwóch spotkaniach “Biało-Czerwoni” zajmują 1. miejsce w grupie G eliminacji Mistrzostw Świata 2026, to po ostatnich meczach pozostał duży niesmak. Nasi rywale zajmują kolejno 142. i 168. miejsce w rankingu FIFA, a Polska zaprezentowała się zdecydowanie poniżej oczekiwań.

O potrzebie pracy nad wieloma aspektami mówił po rywalizacji z Maltą kapitan naszej drużyny – Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony w rozmowie z TVP Sport otwarcie przyznał, że kadra musi poprawić się w każdym elemencie od defensywy po ofensywę.

Zobacz wideo: Robert Lewandowski wysyła sygnały alarmowe

Niespełna tydzień po zakończeniu marcowego zgrupowania gościem programu “Liga+ Extra” w Canal+ Sport był Michał Probierz. Selekcjoner reprezentacji Polski odniósł się do wywiadu Roberta Lewandowskiego. Według 52-latka słowa piłkarza w żadnym stopniu nie negują jego osoby. Co więcej, o wszystkim, o czym w wywiadzie wspominał napastnik, selekcjoner rozmawiał z nim prywatnie.

– Najważniejsze jest to, że mamy sześć punktów. Wywiad Roberta Lewandowskiego, który się ukazał i nagle zrobiła się z tego, nie wiadomo, jaka opinia, że on krytykuje. Z tego co mi wiadomo, to w trakcie zgrupowania rozmawiałem z Robertem kilka razy. Wszystkie aspekty, o których rozmawialiśmy, co musimy w kadrze poprawić, jakie elementy musimy zmienić, co musimy zrobić, żeby młodzież wprowadzić. To jest to, o czym rozmawialiśmy. Ten wywiad w żaden sposób nie neguje mojej osoby. O tym wszystkim rozmawiałem z Robertem prywatnie – powiedział Michał Probierz w programie “Liga+ Extra” w Canal+ Sport.