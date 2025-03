Michał Probierz: oddaliśmy 24 strzały i wykonaliśmy 11 rożnych, czyli mieliśmy przewagę

Michał Probierz na konferencji nie rozpływał się nad grą reprezentacji Polski w meczu z Litwą, choć w swoim stylu próbował naciągać fakty tak, by pasowały do tezy. - Skoro oddaliśmy 24 strzały, to znaczy, że mieliśmy przewagę - twierdził.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Konferencja Michała Probierza po meczu z Litwą

Absurdalnie wyglądała gra Polaków przeciwko tak słabej drużynie, jak Litwa, i absurdalnie momentami wyglądała konferencja prasowa. Pojawiły się na niej pytania o to, czy reprezentacja Polski jest niedźwiedziem, który zaraz rozszarpie rywala, czy bardziej tym, co jest stary i smacznie śpi. Było nawiązanie do łez Kevina Duranta. Ale było też poważnie – o kadrowiczach nie wchodzących w dryblingi, o brak pomysłu na rozegranie piłki na połowie przeciwnika. Po prostu zacytujmy odpowiedzi Michała Probierza.

– Widać było nerwowość. Po meczach w Lidze Narodów pewność siebie u piłkarzy zeszła na dół. Brakowało też lidera, czyli Piotrka Zielińskiego, który zawsze bierze piłkę na siebie. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Przed meczem nie mówiłem tego, ale w 2022 roku Litwa traciła wiele bramek, a tak to przegrywała dwoma bramkami. Jak nie otworzy się takiego meczu, to później jest trudniej. Ważne, że byliśmy cierpliwi. Zabrakło nam strzałów z dystansu, a po to wystawiliśmy Modera i Kubę Piotrowskiego. Oddaliśmy 24 strzały, a to i tak było za mało. Tak samo rzutów rożnych nie przekładaliśmy na sytuacje.

– Zawodnicy, którzy weszli na zmianę, dali pozytywny impuls. Bardzo ładną akcję przy golu zrobił Kuba Kamińskiego i dobrą zmianę dał też Mateusz Bogusz.

– Robert Lewandowski miał lekki uraz, ale to nic poważnego i mam nadzieję, że będzie dostępny na następny mecz. Chwała dla niego, że gra i nie szuka usprawiedliwienia.

– Matty Cash dał kilka pozytywnych akcji. Za mało go wykorzystywaliśmy w pierwszej fazie, był kilka razy moment, że powinniśmy do niego rozszerzyć. Rozmawiałem z nim i wiem, że nie przepracował pełnego okresu, jeśli chodzi o Aston Villę i dlatego go zdjęliśmy.

– Mieliśmy sytuacje, w których mogliśmy zagrać lepiej, ale oddając 24 strzały, to oznacza, że mieliśmy przewagę. Tak samo 11 rzutów rożnych. Ale to było za mało. Brakowało płynności gry, a w końcówce powinniśmy szukać drugiej bramki.

– Co do dryblingów, to zachęcaliśmy piłkarzy, wiemy, że trzeba tak robić. Pytanie, co to jest drybling: statystyki są zawsze, że ktoś ocenia i daje jakieś tam rzeczy. Przed meczem wiedzieliśmy, że Litwa posiada bardzo wysokich stoperów i dlatego też nasze dośrodkowania nie były celne.