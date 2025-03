Lewandowski uspokaja. Wiadomo, co ze zdrowiem napastnika

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Już od trzech meczów były małe problemy – zdradza Lewandowski

Robert Lewandowski zdobył bramkę, która dała zwycięstwo w meczu z Litwą w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelony nie był jednak w stanie dokończyć spotkania, przez problemy zdrowotne. W 86. minucie na boisku zastąpił go Adam Buksa. 36-latek w pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport uspokoił kibiców, że nic groźnego się nie stało.

– Już od trzech meczów były małe problemy. Dziś było dużo lepiej, ale prewencyjnie lepiej było odpuścić, żeby bardziej się to nie pogłębiło. Zobaczymy, jak będzie jutro. Myślę, że wszystko powinno być dobrze – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z TVP Sport.

Zdobywca jedynego gola w meczu z Litwą ocenił także przebieg spotkania. Lewandowski uważa, że takie sytuacje mogą się powtórzyć jeśli Polska w starciach z drużynami podobnej klasy, co piątkowy rywal nie otworzy wyniku wcześniej.

– Musimy zdać sobie sprawę, że z takimi rywalami, dopóki nie zdobędziemy bramki, to będzie grało się ciężko. Są drużyny, które są poukładane, z którymi gra się ciężko w ataku pozycyjnym. Jak nie przyśpieszymy w ostatniej tercji boiska, to mogą być takie mecze. Mam nadzieję, że to był pierwszy i ostatni mecz, gdzie było trochę męczarni – ocenił mecz z Litwą kapitan reprezentacji.

– Z przebiegu spotkania zdajemy sobie sprawę, że są mankamenty. Na boisku są miejsca, gdzie musimy wziąć więcej odpowiedzialności przy rozgrywaniu czy kreowaniu sytuacji. Można analizować to, co nie wychodziło, ale z drugiej strony zawsze są to mecze, które trzeba wyszarpać – dodał.