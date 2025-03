Brazylijczycy szukają nowego selekcjonera. Niespodziewany kandydat

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vinicius i Neymar

Jorge Jesus faworytem do objęcia reprezentacji Brazylii

Reprezentacja Brazylii nie przeżywa ostatnio najlepszego czasu. Co prawda drużyna Canarinhos pokonała Kolumbię 2:1, ale parę dni później została upokorzona przez Argentynę, przegrywając 1:4. Oba spotkania odbyły się w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Wszystko wskazuje na to, że ten drugi mecz będzie kosztował posadę dotychczasowego selekcjonera, czyli Dorivala Juniora, który lada moment ma zostać zwolniony przez brazylijską federację.

Jak dowiedziała się stacja telewizyjna “ESPN”, nowym opiekunem tamtejszej reprezentacji może zostać Jorge Jesus. Wyborem numer jeden brazylijskich działaczy nadal jest Carlo Ancelotti, aczkolwiek włoski fachowiec najprawdopodobniej nie opuści Realu Madryt w trakcie sezonu. Działacze z Kraju Kawy już teraz chcą dokonać zmiany na stanowisku selekcjonera, dlatego zdecydowanym faworytem do objęcia tej posady jest właśnie wspomniany 70-letni Portugalczyk.

Jorge Jesus od lipca 2023 roku z powodzeniem trenuje saudyjski klub, Al-Hilal i zdaniem mediów byłby gotowy porzucić ten projekt dla podjęcia się wyzwania jako sternik reprezentacji Brazylii. Warto dodać, że doświadczony menedżer miał już okazję współpracować z Neymarem. Ekipa Canarinhos ma na swoim koncie 21 punktów i zajmuje 4. miejsce w tabeli eliminacyjnej. Brazylijczycy nie są jeszcze pewni udziału w mundialu.