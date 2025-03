Cezary Kulesza skomentował słowa Lewandowskiego. Stanowcze wsparcie dla Probierza

Cezary Kulesza odniósł się do ostatnich wypowiedzi Roberta Lewandowskiego oraz obecnej sytuacji reprezentacji Polski. Prezes PZPN w rozmowie z "TVP Sport" wyraził swoje poparcie dla Michała Probierza, podkreślając, że wierzy w dalszy rozwój drużyny pod jego wodzą.

PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Prezes PZPN broni Michała Probierza

Reprezentacja Polski w marcowych meczach eliminacji mistrzostw świata 2026 zdobyła komplet punktów. Najpierw Biało-Czerwoni odnieśli skromne zwycięstwo nad Litwą (1:0) po golu Roberta Lewandowskiego. Następnie pokonali Maltę (2:0). Choć styl gry pozostawiał wiele do życzenia, kluczowe jest to, że drużyna Michała Probierza zrealizowała cel i dopisała do swojego dorobku sześć punktów.

Lewandowski po meczu z Maltą nie pudrował rzeczywistości i przyznał, że kadrę czeka wiele pracy. – Trzeba poprawiać naszą grę, w defensywie i ofensywie. Piłkarze muszą też grać w klubach. Możemy też analizować pod innym aspektem. Powinniśmy mieć na zgrupowaniu kilku młodych zawodników, a mieliśmy tylko Kacpra Urbańskiego – stwierdził kapitan drużyny.

Cezary Kulesza w rozmowie z “TVP Sport” podkreślił, że nie odbiera słów Roberta Lewandowskiego jako krytyki selekcjonera Michała Probierza. – Pewnych rzeczy jednak nie przeskoczymy, mamy wyselekcjonowanych kilkudziesięciu piłkarzy, ale duża część z nich nie gra regularnie w swoich klubach, lub nie gra w ogóle. Mamy tego odzwierciedlenie w kadrze – oznajmił.

– Mamy komplet punktów i to jest na koniec dnia najważniejsze Selekcjonerem reprezentacji jest Michał Probierz i wierzę, że reprezentacja pod jego wodzą będzie grała coraz lepiej i ładniej dla oka – dodał. Polska kolejne mecze rozegra w czerwcu. W meczu towarzyskim wybrańcy Probierza zmierzą się z Mołdawią, zaś w 3. kolejce el. MŚ 2026 zagrają z Finlandią w Helsinkach.