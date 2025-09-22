Złota Piłka 2025: znamy najlepszą dziesiątkę
Poznaliśmy już wszystkie rozstrzygnięcia tegorocznej gali. Już wiemy, w czyje ręce trafiła Złota Piłka 2025. Zwycięzcą plebiscytu okazał się Ousmane Dembele, dla którego to pierwsza taka nagroda w karierze. Drugie miejsce przypadło Lamine’owi Yamalowi, natomiast na trzeciej lokacie uplasował się Vitinha. Kto uzupełnił czołową dziesiątkę?
O tym, kto znalazł się wśród dziesięciu najlepszych piłkarzy świata, przekonaliśmy się dopiero podczas oficjalnej ceremonii, która rozpoczęła się o 21:00 w paryskim w Théâtre du Châtelet. Wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniono ranking miejsc 11-30.
Czwarta lokata przypadła Mohamedowi Salahowi, który wyprzedził jednego z faworytów, Raphinhę. Na szóstej pozycji znalazł się Achraf Hakimi, ,siódmy był Kylian Mbappe, ósmy Cole Palmer, dziewiąty Gianluigi Donnarumma, a dziesiąty Nuno Mendes.
Złota Piłka 2025: miejsca 1-10
- Ousmane Dembele
- Lamine Yamal
- Vitinha
- Mohamed Salah
- Raphinha
- Achraf Hakimi
- Kylian Mbappe
- Cole Palmer
- Gianluigi Donnarumma
- Nuno Mendes