PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi po raz siódmy w swojej karierze sięgnął po Złotą Piłkę – nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie, która przyznawana jest przez France Football. Argentyńczyk wyścig po nagrodę wygrał z reprezentantem Polski Robertem Lewandowski.

Lionel Messi został zdobywcą Złotej Piłki 2021 – nagrody dla najlepszego piłkarza na świecie w tym roku

W plebiscycie organizowanym przez France Football reprezentant Argentyny wygrał z Robertem Lewandowskim

Wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystej gali w Theatre de Chatelet w Paryżu

Złota Piłka 2021: kto wygrał?

Rozstrzygnięcie najbardziej prestiżowego piłkarskiego plebiscytu odbyło się podczas uroczystej gali, która odbyła się w poniedziałek w paryskim Theatre de Chatelet. Rywalizacja o Złotą Piłkę za 2021 rok, co nie było zaskoczeniem, rozstrzygnęła się pomiędzy Robertem Lewandowskim i Lionelem Messim. Polak musiał jednak uznać wyższość Argentyńczyka, który już po raz siódmy w karierze okazał się najlepszy plebiscycie organizowanym przez France Football w karierze.

Lionel Messi w plebiscycie triumfował również w 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2019 roku. Ponadto pięciokrotnie zajmował drugie miejsce, a raz został sklasyfikowany na trzecim miejscu. Tym samym jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii tego plebiscytu.

Wyboru tradycyjnie dokonywali wytypowani przez France Football dziennikarze z całego świata. Każdy kraj reprezentowany był przez jednego dziennikarza. Na liście nominowanych, która została opublikowana 8 października znalazło się 30 zawodników. To właśnie spośród tego grona jurorzy wybierali swoich faworytów, a czas na nadesłanie swoich głosów mieli do 24 października.

Złota Piłka 2021 – wyniki, klasyfikacja, ranking

msc imię i nazwisko kraj/klub 1. Lionel Messi Argentyna/Paris SG 2. Robert Lewandowski Polska/Bayern 3. Jorginho Włochy/Chelsea 4. Karim Benzema Francja/Real Madryt 5. N’golo Kante Francja/Chelsea 6. Cristiano Ronaldo Portugalia/Manchester United 7. Mohamed Salah Egipt/Liverpool 8. Kevin de Bruyne Belgia/Manchester City 9. Kylian Mbappe Francja/Paris SG 10. Gianluigi Donnarumma Włochy/Paris SG 11. Erling Haaland Norwegia/Borussia Dortmund 12. Romelu Lukaku Belgia/Chelsea 13. Giorgio Chiellini Włochy/Juventus 14. Leonardo Bonucci Włochy/Juventus 15. Raheem Sterling Anglia/Manchester City 16. Neymar Brazylia/Paris SG 17. Luis Suarez Urugwaj/Atletico Madryt 18. Simon Kjaer Dania/AC Milan 19. Mason Mount Anglia/Chelsea 20. Riyad Mahrez Maroko/Manchester City 21. Bruno Fernandes Portugalia/Manchester United 21. Lautaro Martinez Argentyna/Inter Mediolan 23. Harry Kane Anglia/Tottenham Hotspur 24. Pedri Hiszpania/FC Barcelona 25. Phil Foden Anglia/Manchester City 26. Nicolo Barella Włochy/Inter Mediolan 26. Ruben Dias Portugalia/Manchester City 26. Gerard Moreno Hiszpania/Villarreal 29. Cesar Azpiliceuta Hiszpania/Chelsea 29. Luka Modrić Chorwacja/Real Madryt

Lewandowski – Messi czyli trudny wybór

Wybór najlepszego piłkarza na świecie z dwójki Lewandowski – Messi nie był łatwy. W 2020 roku Polak był murowanym faworytem do zdobycia Złotej Piłki, ale musiał obejść się smakiem, po tym jak organizatorzy ze względu na pandemię koronawirusa niespodziewanie zrezygnowali z organizacji plebiscytu. W tym roku Lionel Messi zyskał dodatkowe argumenty za swoją kandydaturą.

Po stronie Polaka były liczby. Do 24 października (dzień do którego wytypowani dziennikarze mieli nadesłać swoje głosy) Polak miał na swoim koncie 54 bramki i siedem asyst w 46 spotkaniach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Strzelecka forma pozwoliła mu oczywiście na zdobycie kolejnej już korony króla strzelców niemieckiej Bundesligi, ale także do pobicia legendarnego rekordu Gerda Muellera pod względem liczby bramek zdobytej w jednym sezonie. Rekord, który wynosił 40 goli i wydawał się nie do pobicia, został poprawiony przez polskiego napastnika Bayernu Monachium o jedno trafienie.

W tym samym czasie Lionel Messi rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich 40 bramek i dokładając do tego 14 asyst. Strzeleckie statystyki były więc dalekie od tych, jaki w analogicznym okresie wykręcił Lewandowski, choć również pozwoliły mu na wywalczenie korony króla strzelców hiszpańskiej ekstraklasy.

Przy osiągnieciach klubowych mały plus również można zapisać czy Lewandowski, ale nie ma także wątpliwości, że nie był to dla Bayernu tak udany rok jak 2020. Bawarczycy sięgnęli bowiem “tylko” po kolejne mistrzostwo Niemiec oraz wygrali Klubowe Mistrzostw Świata, natomiast w Lidze Mistrzów swój udział zakończyli na ćwierćfinale. Z kolei Messi mógł pochwalić się jedynie zdobyciem z Barceloną, Pucharu Króla. Rywalizację w La Liga Duma Katalonii z Argentyńczykiem w składzie zakończyła na rozczarowującym trzecim miejscu, a z Ligi Mistrzów odpadła jeszcze wcześniej niż Bayern, bo już w 1/8 finału.

Zdecydowanie największym argumentem przemawiającym na korzyść Messiego był sukces na reprezentacyjnej arenie. Kapitan reprezentacji Argentyny w świetnym stylu poprowadził bowiem swoją drużynę do upragnionego triumfu w Copa America, zostając przy tym królem strzelców imprezy i jej najlepszym strzelcem. Dla Messiego, co może dla wielu być dużym zaskoczeniem, to pierwszy wygrany międzynarodowy turniej z seniorską kadrą Argentyny.

Kontrowersje wokół Złotej Piłki

Rozstrzygnięciu plebiscytu Złotej Piłki zawsze towarzyszą duże emocje, a co za tym idzie takie wiele kontrowersji. W ostatnich kilkunastu latach najczęściej zadawaliśmy sobie pytanie, czy nagroda trafi w ręce Lionela Messiego czy Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk i Portugalczyk zdominowali plebiscyt i dwa pierwsze miejsca, z niewieloma wyjątkami, był zarezerwowane praktycznie dla nich. Podobne emocje towarzyszyły również wyborom w 2021 roku.

Robert Lewandowski i Lionel Messi byli zdecydowanymi faworytami plebiscytu, co również znalazło odzwierciedlenie w jego wynikach. W ostatnich tygodniach przed jego rozstrzygnięciem nie brakowało spekulacji na ten temat. W mediach regularnie pojawiały się przecieki, które raz miały sugerować zwycięstwo Lewandowski, a innym razem Messiego. Jeden z przecieków pojawił się już 25 października, dzień po zamknięciu głosowania. Według niego wygrana w plebiscycie miała przypaść reprezentantowi Polski, a za jego plecami uplasowali się się Messi oraz Karim Benzema.

Zobacz także: Kontrowersje wokół Złotej Piłki

Im było bliżej gali, tym pojawiało się coraz więcej doniesień o prawdopodobnym zwycięstwie Messiego. Każda z tych informacji praktycznie była nie do zweryfikowania. Głos w tej sprawie regularnie zabierali również organizatorzy plebiscytu, którzy za każdym razem zapewniali, że przeciek w tej sprawie nie jest możliwy, a ostatecznie wyniki zna bardzo wąskie grono osób. W rozmowie z goal.pl o tym, ale także o innych aspektach plebiscytu, mówił dyrektor szef plebiscytu Złotej Piłki Nicolas Manissier.

Złota Piłka – historia

Złota Piłka po raz pierwszy została wręczona w 1956 roku. Trafiła wówczas w ręce Anglika Stanley’a Matthewsa, który wyprzedził Alfredo di Stefano i Raymonda Kopę. Trofeum dla najlepszego piłkarza na świecie było wręczane nieprzerwanie do 2019 roku. Rok później organizatorzy zdecydowali się zrezygnować z organizacji plebiscytu, argumentując swoją decyzję pandemią koronawirusa. Ta sprawiła, że piłkarska rywalizacja na całym świecie została zawieszona na kilka miesięcy.

Przed Robertem Lewandowskim tylko dwóch Polaków mogło się pochwalić zajęciem miejsca na podium w tym plebiscycie. W 1974 roku na trzeciej lokacie uplasował się Kazimierz Deyna, który musiał ustąpić miejsca jedynie Johanowi Cruyffowi i Franzowi Beckenabeurowi. Osiem lat późnej jego wyczyn powtórzył Zbigniew Boniek, który znalazłs się za plecami Paolo Rossiego i Alaina Giresse.

Poniższa tabela przedstawia najlepsze trójki w plebiscycie Złotej Piłki od 2000 roku.